आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी का जलवा देख हर कोई उन्हीं की चर्चा कर रहा है। कहीं चर्चा उनके टीम इंडिया में डब्यू पर हो रही है तो कहीं उनके रिकॉर्ड्स पर चर्चा जारी है। ऐसा ही एक रिकॉर्ड है जिसके टूटने की अब चर्चा तेज हैं और वैभव वह कमाल कर सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स के ओपनिंग बल्लेबाज ने इस सीजन अभी तक (42 मैचों तक) सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। अगर आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के के रिकॉर्ड की बात करें तो 2012 से क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूटा नहीं है।

क्रिस गेल आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। पिछले 13 साल से यह रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। अब चर्चा है कि वैभव सूर्यवंशी इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। दरअसल गेल ने 2012 आईपीएल में 59 छक्के पूरे सीजन में 15 मैच खेलते हुए लगाए थे। वैभव आईपीएल 2026 में अभी तक 9 मैचों में 37 छक्के लगा चुके हैं। अभी राजस्थान के कम से कम 5 लीग मैच बाकी हैं और अगर टीम प्लेऑफ में पहुंची तो एक या दो मैच खेल सकती है।

वैभव ने की पंत और डिविलियर्स की बराबरी

वैभव ने इस सीजन में 9 मैच खेलते हुए 37 छक्के लगाकर एबी डिविलियर्स और ऋषभ पंत की बराबरी कर ली है। एबी ने 2016 में 16 मैच खेलते हुए 37 छक्के पूरे सीजन में लगाए थे। जबकि ऋषभ पंत ने 2018 में 14 मैच खेलते हुए 37 छक्के लगाए थे। अब वैभव इन दोनों के बराबरी बीच सीजन ही पहुंच चुके हैं। अगर वह 22 से ज्यादा छक्के लगाते हैं तो इतिहास रच देंगे। इसी सीजन वैभव सूर्यवंशी ने 37 गेंद पर 103 रन की पारी में 12 छक्के लगाए थे।

IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी छक्के साल क्रिस गेल 15 14 59 2012 आंद्रे रसेल 14 13 52 2019 क्रिस गेल 16 16 51 2016 जोस बटलर 17 17 45 2022 क्रिस गेल 12 12 44 2011 अभिषेक शर्मा 16 16 42 2024 निकोलस पूरन 14 14 40 2025 श्रेयस अय्यर 17 17 39 2025 क्रिस गेल 14 14 38 2015 विराट कोहली 16 16 38 2016 हेनरिक क्लासेन 16 15 38 2024 विराट कोहली 15 15 38 2024 सूर्यकुमार यादव 16 16 38 2025 एबी डिविलियर्स 16 16 37 2016 ऋषभ पंत 14 14 37 2018 वैभव सूर्यवंशी 9* (सीजन जारी) 9* 37* 2026*

राजस्थान बनाम दिल्ली मैच, देखें हेड 2 हेड, संभावित प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

आईपीएल 2026 के 43वें मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। मिचेल स्टार्क और वैभव सूर्यवंशी की भिड़ंत रोचक हो सकती है। इस मैच की संभावित प्लेइंग 11, हेड टू हेड, लाइव प्रसारण तथा लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स और नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट दी गई है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

