आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी का जलवा देख हर कोई उन्हीं की चर्चा कर रहा है। कहीं चर्चा उनके टीम इंडिया में डब्यू पर हो रही है तो कहीं उनके रिकॉर्ड्स पर चर्चा जारी है। ऐसा ही एक रिकॉर्ड है जिसके टूटने की अब चर्चा तेज हैं और वैभव वह कमाल कर सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स के ओपनिंग बल्लेबाज ने इस सीजन अभी तक (42 मैचों तक) सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। अगर आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के के रिकॉर्ड की बात करें तो 2012 से क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूटा नहीं है।

क्रिस गेल आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। पिछले 13 साल से यह रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। अब चर्चा है कि वैभव सूर्यवंशी इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। दरअसल गेल ने 2012 आईपीएल में 59 छक्के पूरे सीजन में 15 मैच खेलते हुए लगाए थे। वैभव आईपीएल 2026 में अभी तक 9 मैचों में 37 छक्के लगा चुके हैं। अभी राजस्थान के कम से कम 5 लीग मैच बाकी हैं और अगर टीम प्लेऑफ में पहुंची तो एक या दो मैच खेल सकती है।

वैभव ने की पंत और डिविलियर्स की बराबरी

वैभव ने इस सीजन में 9 मैच खेलते हुए 37 छक्के लगाकर एबी डिविलियर्स और ऋषभ पंत की बराबरी कर ली है। एबी ने 2016 में 16 मैच खेलते हुए 37 छक्के पूरे सीजन में लगाए थे। जबकि ऋषभ पंत ने 2018 में 14 मैच खेलते हुए 37 छक्के लगाए थे। अब वैभव इन दोनों के बराबरी बीच सीजन ही पहुंच चुके हैं। अगर वह 22 से ज्यादा छक्के लगाते हैं तो इतिहास रच देंगे। इसी सीजन वैभव सूर्यवंशी ने 37 गेंद पर 103 रन की पारी में 12 छक्के लगाए थे।

IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीछक्केसाल
क्रिस गेल1514592012
आंद्रे रसेल 1413522019
क्रिस गेल1616512016
जोस बटलर1717452022
क्रिस गेल1212442011
अभिषेक शर्मा1616422024
निकोलस पूरन1414402025
श्रेयस अय्यर 1717392025
क्रिस गेल 1414382015
विराट कोहली1616382016
हेनरिक क्लासेन1615382024
विराट कोहली1515382024
सूर्यकुमार यादव1616382025
एबी डिविलियर्स1616372016
ऋषभ पंत1414372018
वैभव सूर्यवंशी9* (सीजन जारी)9*37*2026*

राजस्थान बनाम दिल्ली मैच, देखें हेड 2 हेड, संभावित प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

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