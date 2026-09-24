टी20 इंटरनेशनल से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद संन्यास ले लिया था। आईपीएल में अभी भी दोनों अपनी-अपनी टीमों का हिस्सा हैं। वहीं एमएस धोनी 2026 में पूरा आईपीएल सीजन नहीं खेले थे। इसी बीच इंग्लैंड के तेज गेंदबाज और मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे रीस टॉप्ली ने अपनी टी20 की ऑलटाइम प्लेइंग 11 चुनी है।

क्रिक ट्रैकर से बातचीत करते हुए टॉप्ली ने अपनी टी20 फॉर्मेट की ऑलटाइम प्लेइंग 11 बताई है। खास बात यह है कि उनकी इस प्लेइंग 11 में भारत के दो विश्व विजेता टी20 कप्तान रोहित शर्मा और एमएस धोनी नहीं शामिल हैं। इतना ही नहीं रोहित के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा पांच शतक भी शामिल हैं।

फिर भी रोहित को उन्होंने अपनी ऑलटाइम प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी है। इतना ही नहीं भारत के सबसे ज्यादा तीन खिलाड़ियों को रीस टॉप्ली ने अपनी ऑलटाइम प्लेइंग 11 में चुना है। नंबर 3 के लिए उन्होंने विराट कोहली का चयन किया है और नंबर 4 पर विश्व विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव शामिल हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने भारत के स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह को जगह दी है।

इसके अलावा कोई भारतीय टॉप्ली की इस ऑलटाइम प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। कीरोन पोलार्ड को टॉप्ली ने अपनी टीम का कप्तान बनाया है। वहीं जोस बटलर इस टीम के ओपनर के साथ-साथ बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज भी होंगे।

किस देश के कितने खिलाड़ी शामिल?

रीस टॉप्ली द्वारा बताई गई इस ऑलटाइम प्लेइंग 11 में सबसे ज्यादा तीन खिलाड़ी भारत के ही शामिल हैं। उसके बाद उन्होंने श्रीलंका और वेस्टइंडीज के 2-2 खिलाड़ियों को जगह दी है। वहीं उनकी ऑलटाइम टी20 की प्लेइंग 11 में इंग्लैंड के जोस बटलर, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी, ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली और साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स भी शामिल हैं।

रीस टॉप्ली द्वारा चुनी गई टी20 की ऑलटाइम प्लेइंग 11

सचिन-गंभीर ओपनर, कोहली नंबर 4, रोहित शर्मा टॉप 5 में नहीं; अर्शदीप सिंह ने चुनी भारत की ऑलटाइम प्लेइंग 11

भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपनी ऑलटाइम ऑल फॉर्मेट प्लेइंग 11 चुनी है। उन्होंने अपनी टीम में रोहित शर्मा को टॉप 5 में नहीं खिलाया है। जबकि सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर इस टीम के ओपनर हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर







