इस गेंदबाज ने किया था पहली ही गेंद पर आउट, क्रिस गेल ने दिया गिफ्ट

विश्व कप क्वालीफायर में बुधवार (21 मार्च) को वेस्टइंडीज-स्कॉटलैंड के बीच खेले गए मुकाबले में क्रिस गेल ‘गोल्डन डक’ का शिकार हुए। उन्हें मैच की पहली ही बॉल पर साफयान शरीफ ने आउट किया। गेल ने साफयान शरीफ की बॉल पर लेट शॉट लगाया, गेंद उनके बल्ले का किनारा छूकर सीधे विकेटकीपर मैथ्यू क्रॉस के दस्तानों में समा गई। शरीफ को खुद भी यकीन नहीं हुआ कि गेल जैसे दिग्गज बल्लेबाज को उन्होंने गोल्डन डक पर आउट कर दिया है।

इस गेंदबाज ने भले ही गेल को हैरान कर दिया मगर ये दिग्गज बैट्समैन उनसे बेहद प्रभावित हुआ। गेल ने मैच के बाद साफयान को गिफ्ट में एक बैट भी दिया। साफयान ने इसकी तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया- “यूनिवर्स के बॉस क्रिस गेल, आपके विरुद्ध खेलकर बेहद खुशी महसूस कर रहा हूं। बैट देकर प्रोत्साहित करने के लिए थैंक्स।”

Universe Boss @henrygayle it was a pleasure to play against you. Thank you for the bat, much appreciated. What a LEGEND! #TheBoss #inMyPocket pic.twitter.com/YrQtj0aBOg

— Safyaan Sharif (@Safyaan50) March 23, 2018