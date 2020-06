नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई में वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी को क्रिस गेल का साथ मिला है। गेल ने सैमी से कहा है कि सच्चाई तुम्हारी कहानी से भी ज्यादा कड़वी है। गेल ने सैमी के उस ट्वीट पर रिट्वीट किया, जिसमें कैरेबियाई दिग्गज ने लिखा था कि हाल ही में उन्हें एक ऐसे शब्द का अर्थ पता चला है कि जिससे मुझे बुलाया जाता था। हालांकि, तब मुझे इसका मतलब नहीं पता था। मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। इसलिए मैं एक-एक कर ऐसे लोगों को नाम बुलाऊं, उससे पहले मैं उन्हें मैसेज कर सच्चाई जानना चाहता हूं।

सैमी के इस ट्वीट पर ‘यूनिवर्स बॉस’ के नाम से प्रसिद्ध गेल ने लिखा, ‘सही उद्देश्य या विषय या पिछले वर्षों में जो तुमने अनुभव किया है, उस पर लड़ने के लिए अभी बहुत देर नहीं हुई है! @ darensammy88 आपकी कहानी से ज्यादा कुछ और है। जैसा कि कह चुका हूं कि यह खेल में है!!’

It’s never too late to fight for the right cause or what you’ve experienced over the years! So much more to your story, @darensammy88. Like I said, it’s in the game!! https://t.co/w7btmQ3cYf

— Chris Gayle (@henrygayle) June 9, 2020