रणजी ट्रॉफी 2026-27 के चौथे चरण के सभी मैच समाप्त हो चुके है और अब तक खेले गए मैचों में कई खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा है। बल्लेबाजी की बात हो या फिर गेंदबाजी की, कई नए चेहरे अब उभरकर सामने आ रहे हैं जो अपने बल्ले और गेंद का जौहर दिखा रहे हैं और यही भारतीय क्रिकेट का भविष्य हैं। अब बात करते हैं इस सीजन में अब तक के टॉप-5 बल्लेबाजों और गेंदबाजी की तो बल्लेबाजी में चिन्मय सुतार कमाल कर रहे हैं तो वहीं गेंदबाजी में हर्ष दुबे का जलवा कायम है।

चिन्मय सरकार और हर्ष दुबे हैं नंबर 1

रणजी ट्रॉफी 2026-27 के चौथे चरण के मुकाबलों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में चिन्मय सुतार पहले नंबर पर बने हुए हैं जिन्होंने 4 मैचों में 834 रन बनाए हैं जबकि दूसरे नंबर पर आयुष बदोनी हैं जिनके बल्ले से 4 मैचों में 559 रन निकले हैं। वहीं तीसरे नंबर पर सलिल अरोड़ा हैं जिन्होंने 4 मैचों में 522 रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो पहले स्थान पर 4 मैचों में 28 विकेट लेने वाले हर्ष दुबे पहले स्थान पर हैं जबकि दूसरे नंबर पर कार्तिक यादव हैं जिन्होंने 4 मैचों में 27 सफलता हासिल की है। तीसरे स्थान पर पार्थ रमेशभाई हैं जिन्होंने 4 मैचों में 26 विकेट चटकाए हैं।

रणजी ट्रॉफी 2026-27 के चौथे चरण के मैचों के बाद टॉप-5 बैटर

बल्लेबाज साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 चिन्मय सुतार 2026-2026 4 5 1 834 400* 208.5 1261 66.13 3 1 0 89 7 आयुष बदोनी 2026-2026 4 6 1 559 217 111.8 684 81.72 2 1 0 59 5 सलिल अरोड़ा 2026-2026 4 6 1 522 151 104.4 935 55.82 4 0 1 47 10 प्रियांशु मोलिया 2026-2026 4 6 2 498 321* 124.5 861 57.83 2 0 0 61 1 करन लांबा 2026-2026 4 7 1 497 194 82.83 730 68.08 3 0 0 54 4

रणजी ट्रॉफी 2026-27 के चौथे चरण के मैचों के बाद टॉप-5 बॉलर

Player Span Mat Inns Balls Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5 HS Dubey (VIDAR) 2026-2026 4 8 840 140 32 326 28 9/53 11.64 2.32 30 2 2 Kartik Yadav (UP) 2026-2026 4 8 917 152.5 40 377 27 6/42 13.96 2.46 33.96 1 3 PR Bhut (SAU) 2026-2026 3 6 919 153.1 32 364 26 8/17 14 2.37 35.34 0 3 R Sai Kishore (TN) 2026-2026 4 8 756 126 23 334 25 6/34 13.36 2.65 30.24 2 1 T Thyagarajan (HYD) 2026-2026 4 8 998 166.2 22 513 25 6/35 20.52 3.08 39.92 0 3 MV Pithiya (BRODA) 2026-2026 4 7 1038 173 27 524 25 6/116 20.96 3.02 41.52 1 2 SS Bachhav (SIKM) 2026-2026 4 7 946 157.4 57 292 24 7/33 12.16 1.85 39.41 0 3

शुभमन गिल नंबर 1, विराट कोहली की टॉप-10 में एंट्री; 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष दस बल्लेबाज

विराट कोहली ने कीवी टीम के खिलाफ पहले वनडे मैच में अर्धशतकीय पारी खेली और वो 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-10 में शामिल हो गए। वहीं भारतीय कप्तान शुभमन गिल टॉप पर बने हुए हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)