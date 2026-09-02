भारत के लक्ष्य सेन कनाडा के विक्टर लाई के खिलाफ निराशाजनक प्रदर्शन के कारण बुधवार दो सितंबर 2026 को शेनझेन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर में ही बाहर हो गए, जबकि किदांबी श्रीकांत दूसरे दौर में पहुंचने में सफल रहे। विश्व चैंपियनशिप 2021 के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य ने लगातार गलतियां की और विश्व में नौवें नंबर के खिलाड़ी विक्टर लाई से 38 मिनट में 14-21 7-21 से हार गए।

विक्टर के खिलाफ तीसरी बार हारे लक्ष्य

विक्टर लाई ने पिछले महीने विश्व चैंपियनशिप में अपना दूसरा कांस्य पदक जीता था। लक्ष्य सेन की यह कनाडाई खिलाड़ी के खिलाफ तीसरी हार थी। लक्ष्य सेन ने विक्टर लाई के खिलाफ एकमात्र जीत इसी साल मार्च में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में हासिल की थी।

भारत के अनुभवी खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने हालांकि पुरुष एकल के एक अन्य मैच में चीनी ताइपे के ची यू जेन को 21-16 21-15 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। भारत की मिश्रित युगल (मिक्स्ड डबल्स) जोड़ी ध्रुव कपिला और तनीशा क्रास्टो ने भी थाइलैंड के टोन्नाकोर्न साएहेंग और टोनिचा साएहेंग को 21-8 21-9 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।

लक्ष्य सेन का मुश्किल दौर जारी

लक्ष्य सेन के लिए पिछले कुछ सप्ताह मुश्किल भरे रहे हैं। लक्ष्य सेन नई दिल्ली में खेली गई विश्व चैंपियनशिप में भी जल्दी बाहर हो गए थे। विक्टर लाई के खिलाफ भी उन्हें शुरू से ही संघर्ष करना पड़ा और उन्होंने लगातार कई गलतियां की जिसका कनाडा के खिलाड़ी ने पूरा फायदा उठाया। पहले गेम में लक्ष्य ने 4-0 से शुरुआती बढ़त बना ली थी, लेकिन विक्टर लाई ने जल्द ही नियंत्रण हासिल कर लिया।

विक्टर लाई ने लक्ष्य सेन को लय हासिल नहीं करने दी और आसानी से पहला गेम अपने नाम कर दिया। लक्ष्य सेन दूसरे गेम में भी किसी भी समय लय में नहीं दिखे और उनकी निराशा बढ़ती गई, क्योंकि विक्टर लाई लगातार दबाव बनाए रखकर उन्हें गलतियां करने के लिए मजबूर करते रहे।

लक्ष्य सेन इंटरवल तक 4-11 से पीछे थे और वापसी करने में नाकाम रहे, जिससे कनाडाई खिलाड़ी ने बिना किसी परेशानी के मैच अपने नाम किया। अन्य भारतीयों में पुरुष युगल (मेंस डबल्स) में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी और महिला एकल (विमेंस सिंगल्स) खिलाड़ी तन्वी शर्मा और देविका सिहाग दिन में बाद में खेलेंगे।

China Masters: लक्ष्य की विश्व चैंपियन से भिड़ंत, श्रीकांत, उन्नति, तन्वी शर्मा और सात्विक-चिराग भी पेश करेंगे चुनौती

लक्ष्य सेन को चाइना मास्टर्स में आसान ड्रॉ नहीं मिला है। नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाले भारतीय शटलर लक्ष्य सेन का चाइना मास्टर्स में पुरुष एकल के पहले दौर विश्व चैंपियन एलेक्स लैनियर से होना था, लेकिन अंतिम समय उन्होंने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया था। उन्नति हुड्डा, किदांबी श्रीकांत और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी पर भी नजरें रहेंगी। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)