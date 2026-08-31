विश्व चैंपियनशिप में शुरुआत में ही बाहर होने वाले लक्ष्य सेन अपनी इस निराशा को पीछे छोड़कर एक सितंबर से शेनझेन में शुरू होने वाले 12 लाख 50 हजार अमेरिकी डॉलर के चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुआई करेंगे। लक्ष्य सेन को हालांकि पहले दौर में ही कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। वह अपने शुरुआती मैच में विश्व चैंपियन फ्रांसीसी शटलर एलेक्स लैनियर का सामना करेंगे।

जून 2026 में यूएस ओपन सुपर 300 के फाइनल में पहुंचने वाले किदांबी श्रीकांत पहले मैच में चीनी ताइपे के ची यु-जेन का सामना करेंगे। इस सत्र में किदांबी श्रीकांत का प्रदर्शन उतार चढ़ाव वाला रहा है। कनाडा ओपन में चोट के कारण उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। इसके बाद कोरिया मास्टर्स में भी वह पहले ही दौर में बाहर हो गए।

मेंस सिंगल्स (पुरुष युगल) में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी से भारत को काफी उम्मीद होगी। इस साल की शुरुआत में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन जीतकर दो साल का अंतरराष्ट्रीय खिताब का इंतजार खत्म किया था। भारतीय जोड़ी चीन के हू के युआन और लिन जियांग यी के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी।

विमेंस सिंगल्स (महिला एकल) में भारत की निगाहें तीन युवा खिलाड़ियों उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग पर टिकी रहेंगी। रोहतक की 18 वर्षीय उन्नति हुड्डा का सामना पांचवीं वरीयता प्राप्त चीन की हान यू से होगा। उन्नति हुड्डा हाल ही में BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी बनीं। उन्नति हुड्डा ने 2022 में 14 साल की उम्र में गैरवरीय खिलाड़ी के रूप में खेलते हुए ओडिशा ओपन सुपर 100 का खिताब जीता था। इसके बाद उन्होंने अबुधाबी मास्टर्स और ओडिशा मास्टर्स के खिताब भी अपने नाम किये।

तन्वी शर्मा का मुकाबला डेनमार्क की अमाली शुल्ज से होगा। होशियारपुर की 17 साल की खिलाड़ी पिछले साल जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने 2025 वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में सिंगल्स में सिल्वर मेडल और मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वह इस इवेंट के एक ही एडिशन में एक से अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनीं। तन्वी शर्मा ने इस साल ताइपे ओपन सुपर 300 जीतकर सबसे कम उम्र की विजेता बनने की उपलब्धि हासिल की और अपनी तेजी से बढ़ती कामयाबी को साबित किया।

देविका सिहाग का बुल्गारिया की कालोयाना नलबंतोवा से होगा। हरियाणा की 21 साल की खिलाड़ी ने हाल ही में थाइलैंड मास्टर्स सुपर 300 का खिताब जीता है। देविका सिहाग अभी दुनिया की टॉप 45 रैंकिंग में शामिल हैं।

अन्य मुकाबलों में हरिहरन आमसकारुनन और एमआर अर्जुन की पुरुष जोड़ी का सामना आठवीं वरीयता प्राप्त जापानी जोड़ी ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी से होगा। ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी 2021 के विश्व चैंपियन हैं।

मिक्स्ड डबल्स (मिश्रित युगल) में ध्रुव कपिला और तनीशा क्रास्टो का मुकाबला थाइलैंड की जोड़ी टोनकिड और टोनरुग साएहेंग से, जबकि रोहन कपूर और रुथविका शिवानी गड्डे का सामना चीनी ताइपे के वू गुआन शुन और ली चिया हसिन से होगा।

वर्ल्ड चैंपियनशिप में त्रिसा-गायत्री का सफर समाप्त, सेमीफाइनल में हार के बावजूद 15 साल बाद जीता ब्रॉन्ज मेडल

त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद को वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपयनशिप 2026 के सेमीफाइनल में हार मिली, लेकिन इसके बावजूद इस जोड़ी ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने का कमाल किया। इस जोड़ी ने 15 साल के बाद इस टूर्नामेंट में भारत के लिए ब्रॉन्ज जीता। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)