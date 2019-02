भारतीय क्रिकेट टीम की नई दीवार चेतेश्वर पुजारा मौजूदा समय के शानदार टेस्ट बल्लेबाजों में से एक हैं। पुजारा ने पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया दौरे में यह साबित भी किया है। पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की पहली टेस्ट सीरीज जीत में अहम भूमिका अदा की। उन्होंने 4 मैच की 7 पारियों में 3 शतकीय पारियों की मदद से 74.42 की औसत से 521 रन बनाये। सिडनी में खेले गए सीरीज के चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में उन्होंने 193 रन की धमाकेदार पारी खेली। इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच और सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द सीरीज चुना गया।

वैसे तो पुजारा भारतीय टेस्ट टीम के नियमित सदस्य है। लेकिन अभी तक उन्हें भारत की वनडे और टी-20 टीम की ओर से खेलने का मौका नहीं मिला है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पुजारा की बल्लेबाजी शैली में आक्रामकता की कमी यानी वह अपनी धीमी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि पुजारा को टेस्ट का तो बेहतरीन बल्लेबाज माना जाता है। लेकिन जब बात सीमित ओवरों के क्रिकेट की आती है, तो चयनकर्ता उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अब पुजारा ने इस बात को गलत साबित कर दिया है।

चेतेश्वर पुजारा ने गुरुवार को इंदौर में सौराष्‍ट्र की ओर से सैयद मुश्‍ताक अली टी-20 ट्रॉफी में धुआंधार शतक जड़ इस बात को गलत साबित कर दिया है कि वह एक धीमे बल्लेबाज है। पुजारा ने रेलवे के खिलाज महज 61 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और अंत तक नाबाद रहे। पुजारा ने अपने पहले 50 रन 29 गेंदों में पूरे किए, जबकि अगले 50 रन 32 गेंदों में पूरे किए। इस दौरान पुजारा का स्ट्राइक रेट 163.93 का रहा।

Indians with a 300+ in First-class, 150+ in List A cricket & 100 in Twenty20s:

Virender Sehwag

Rohit Sharma

Mayank Agarwal

CHETESHWAR PUJARA

Only Mayank and Pujara have FC 300, List A 150, T20 100 in Indian domestic tournaments. #MushtaqAliT20 #RLWvSAU

— Sampath Bandarupalli (@SampathStats) February 21, 2019