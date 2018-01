भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के शुरुआती दिन मुश्किल परिस्थितियों में 50 रन की पारी खेलने के बाद कहा कि ऐसी कठिन पिच पर रन जुटाना काफी संतोषजनक रहा। भारतीय टीम पहली पारी में 187 रन पर सिमट गई लेकिन पुजारा के अनुसार यह पहली पारी का प्रतिस्पर्धी स्कोर था। पुजारा ने मेजबान प्रसारक सुपरस्पोर्ट से कहा, ‘‘यह उतना ही अच्छा स्कोर है जैसा सामान्य पिच पर 300 रन बनाना। मैंने अभी तक जितनी मुश्किल पिचों पर बल्लेबाजी की है, निश्चित रूप से यह उनमें से एक थी। केपटाउन में पहले टेस्ट में मिली पिच की तुलना में यह काफी कठिन थी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘पूर्ण रूप से हमने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। बोर्ड पर बने रन काफी हैं और हम उन्हें आउट कर सकते हैं। यह काफी अलग थी और पिच शुरू में धीमी थी लेकिन इसमें काफी उछाल था। इसमें काफी ‘लेटरल मूवमेंट’ था और दरारों में काफी ‘डेविएशन’ था।’’ दक्षिण अफ्रिका ने सलामी बल्लेबाज ऐडन मार्कराम का विकेट गंवा दिया। टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक एक विकेट पर छह रन बनाए।

