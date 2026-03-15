आईपीएल में इस समय कई टीमों के पास बेहतरीन ओपनिंग पेयर है जो काफी खतरनाक भी है। राजस्थान की बात करें तो इस टीम के पास वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल जैसी ओपनिंग पेयर है तो वहीं मुंबई के पास रोहित शर्मा- डिकॉक जैसे ओपनर्स हैं जबकि आरसीबी के पास विराट कोहली और फिल साल्ट जैसे ओपनर हैं। यही नहीं इससे पहले भी टीमों के पास गजब की ओपनिंग जोड़ियां थी, लेकिन आईपीएल इतिहास की सबसे विध्वंसक ओपनिंग पेयर कौन है इससे बारे में पुजारा ने बताया।

जब भी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इतिहास में सबसे विध्वंसक ओपनिंग जोड़ियों की चर्चा होती है तो फैंस और एक्सपर्ट्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की दिग्गज जोड़ी विराट कोहली और क्रिस गेल का जिक्र जरूर करते हैं। हालांकि भारत के पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने एक ऐसी दूसरी जोड़ी का नाम सुझाया है जो कोहली और गेल से भी ज्यादा विध्वंसक है।

हेड और अभिषेक की जोड़ी है सबसे खतरनाक

चेतेश्वर पुजारा ने जियो हॉटस्टार के एक शो के दौरान अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की ओपनिंग जोड़ी के बारे में बात की। पुजारा के अनुसार लोग कोहली और गेल की जोड़ी को सबसे खतरनाक जोड़ी मान सकते हैं लेकिन पिछले कुछ सीजन में हेड और अभिषेक शर्मा ने यह साबित कर दिया है कि वे किसी भी बॉलिंग अटैक के खिलाफ घातक साबित हो सकते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के पुजारा ने हैदराबाद के ओपनर्स को आईपीएल के इतिहास की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ियों में से एक बताया।

पुजारा ने कहा कि पिछले कुछ सीजन में हैदराबाद के ओपनर्स अभिषेक और हेड से जो हमने देखा है उसके बाद मैं यकीनन कह सकता हूं कि आईपीएल के इतिहास की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ियों में से एक हैं। ये दोनों ऐसे बैटर हैं जो पहली ही गेंद से अटैक करना जानते हैं। पिछले कुछ सीजन में इन्हीं की बदौलत हैदराबाद लगातार 250 रन का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही है। आईपीएल में किसी भी दूसरी टीम ने इतनी निरंतरता के साथ ऐसा नहीं किया है।

पुजारा ने आगे कहा कि जब हम आईपीएल में आक्रामक ओपनिंग जोड़ियों की बात करते हैं तो क्रिस गेल और विराट कोहली की जोड़ी सबसे पहले दिमाग में आती है, लेकिन हेड और अभिषेक की यह जोड़ी तो और भी ज्यादा खतरनाक है। कोई भी गेंदबाज अभिषेक और हेड जैसी ओपनिंग जोड़ी के सामने गेंदबाजी करने के लिए आना नहीं चाहता।

आंकड़ों के मुताबिक सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा ने 26.56 की औसत और 162.16 के स्ट्राइक रेट से 1,753 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और नौ अर्धशतक शामिल हैं। ट्रेविस हेड ने 36.19 की औसत और 178.89 के स्ट्राइक रेट से 941 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और सात अर्धशतक शामिल हैं। बैटिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के होने की वजह से ही हैदराबाद आईपीएल 2024 के फाइनल तक पहुंच पाई थी।

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