भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 दिसंबर से खेली जा रहे 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले का रोमांच जारी है। एडिलेड में हो रहे इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी लेकिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने खासा निराश किया था लेकिन पुजारा इस दिन के हीरो रहे और उन्होंने शानदार 123 रनों की पारी खेलकर टीम का स्कोर 250 तक पहुंचाया। हालांकि इसके बाद पुजारा ने बताया कि उन्हें इस पारी के बाद चॉकलेट मिल्कशेक की जरूरत थी। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है।

दरअसल ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर काफी गर्मी है ऐसे में पुजारा का कहना था कि हमने भारत में काफी क्रिकेट खेला है लेकिन ऑस्ट्रेलिया की गर्मी काफी अलग है। यहां बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल है। पुजारा ने कहा कि मैं अपने को लेकर काफी आश्वस्त था लेकिन अश्विन के आउट होने के बाद मैने अपने शॉट खेलने शुरू किए। उन्होंने बताया कि ये मेरे करियर की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक है। उनके इस वीडियो को बीसीसीआई ने शेयर किया है।

