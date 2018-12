टेस्ट क्रिकेट के जब कुछ शानदार बल्लेबाजों की बात होती है तो भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ का नाम सबसे ऊपर आता है। इस खिलाड़ी ने जबसे क्रिकेट को अलविदा कहा है उनकी कमी टीम में खली है, लेकिन भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे टेस्ट मुकाबले में ‘दीवार’ की झलक देखने को मिली। दरअसल हम बात कर रहे हैं चेतेश्वर पुजारा की जिन्होंने एडिलेड के मैदान पर पहले दिन शानदार 123 रनों की पारी खेलकर टीम को मंझधार से निकाला। उनकी इस पारी ने क्रिकेट फैंस को द्रविड़ की याद दिलाई लेकिन अगर इन दोनो बल्लेबाजों के आंकड़ों पर गौर करें तो आप हैरान रह जाएंगे । ये आंकड़े साबित करते हैं कि राहुल द्रविड़ और पुजारा में कई समानता है।

बता दें कि जब पुजारा घरेलू क्रिकेट खेला करते थे तो भी उनकी तुलना द्रविड़ से होती थी। ऐसे में अब तक पुजारा के खेले गए 65 टेस्ट मैचों से द्रविड़ के आंकड़ों की तुलना करें तो काफी कुछ एक जैसा देखने को मिलता है। दरअसल एडिलेड के इस मैदान पर पुजारा ने अपने शतकीय पारी के दौरान 5 हजार रनों का आंकड़ा भी छुआ और खास बात यह है कि पुजारा ने यह मुकाम 65वें टेस्ट की 108वीं पारी में हासिल किया है, यह मुकाम द्रविड़ ने भी इतनी ही पारी में बनाया था। इतना ही नहीं इन दोनों ही क्रिकेटर्स ने अपने 4000 टेस्ट रन के लिए 84 पारियां और 3000 टेस्ट रन के लिए 67 पारियां खेलीं।

