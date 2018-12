एडिलेड के मैदान पर खेले गए 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में विराट सेना ने 31 रनों से मेजबान ऑस्ट्रेलिया को पटखनी देते हुए इतिहास रच दिया है। भारत ने इस मैदान पर 15 साल बाद मुकाबला जीतकर एक नया कीर्तिमान भी रच दिया है, इसके अलावा भारत कभी भी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला नहीं जीता था ऐसे में विराट सेना ने आज बदलाव की बुनियाद तैयार कर दी है। इस मैच में जीत के हीरो रहे चेतेश्वर पुजारा को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। इसके चलते पुजारा और द्रविड़ के बीच फिर एक संयोग देखने को मिला जो साबित करता है कि इतिहास अपने को दोहराता रहता है।

भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ का टेस्ट क्रिकेट में एक खास योगदान है उनकी कुछ यादगार पारियों की बदौलत उन्हें टीम इंडिया में दीवार का नाम दिया गया था। द्रविड़ के संन्यास लेने के बाद हमेशा उनके जैसे किसी खिलाड़ी की तलाश रही है। हालांकि अब वो कमी नम सिर्फ पुजारा पूरी करते दिख रहे हैं बल्कि उनके और द्रविड़ के बीच गजब का संयोग भी देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में जब पुजारा ने इस मैच की पहली पारी में 5 हजार रन पूरे किए तो उनके और द्रविड़ की पारियों की संख्या भी समान थी। इसके अलावा 4 हजार और तीन हजार रन बनाने में भी दोनों ने उतने ही मैच खेले थे। अब जब टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत गया है तो फिर इन दोनों खिलाड़ियों का एक संयोग देखने को मिला है।

History repeats itself!

In the 2003 Adelaide Test, No. 3 Rahul Dravid won the Player of the Match.

In 2018, No. 3 @cheteshwar1 is named Player of the Match. #TeamIndia pic.twitter.com/LOnRQNbXyo

— BCCI (@BCCI) December 10, 2018