भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी के मैदान पर खेले जा रहे चौथे और आखिरी टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया का दमदार प्रदर्शन जारी है। चेतेश्वर पुजारा की बात करें तो इस बल्लेबाज ने अपनी पारी से मेजबान टीम के पसीने छुड़ा दिए। इस पूरी सीरीज में एक अलग रंग में दिखने वाले पुजारा सिडनी के इस मैदान में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे, हालांकि वो अपना दोहरा शतक बनाने (193) से भले ही चूक गए हों लेकिन उन्होंने भारत को इस मुकाबले में बहुत मजबूत बना दिया है और इतिहास रचने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस पारी के चलते इस खिलाड़ी ने कई दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। वहीं पुजारा की इस पारी का हर कोई कायल दिखा तो वीरेंद्र सहवाग ने कुछ इस अंदाज में उनकी तारीफ की।

ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर सबसे ज्यादा स्कोरः अगर एशियाई बल्लेबाजों की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर का नाम सबसे ऊपर है जिन्होंने 2004 में इसी सिडनी के मैदान पर 241 रनों की नाबाद पारी खेली थी। वहीं, 2003 में द्रविड़ ने 233 तो 1992 में रवि शास्त्री ने 206 रनों की पारी खेली थी। इसके अलावा अजहर अली ने भी 2016 में 205 रनों की पारी खेली थी जबकि 2003 में सहवाग के बल्ले से 195 रनों की पारी देखने को मिली थी। अब इस लिस्ट में पुजारा का नाम भी जुड़ गया है जिन्होंने 193 रनों की पारी खेली है।

सबसे ज्यादा देर तक बैटिंगः ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर दो बार सबसे ज्यादा देर तक बैटिंग करने की बात करें तो इस पुजारा ने सचिन और गावस्कर को पीछे छोड़ते हुए 672 और 502 मिनट तक बल्लेबाजी की है। बता दें कि गावस्कर ने 511 और 513 मिनट बल्लेबाजी की है जबकि सचिन तेंदुलकर ने 613 और 547 मिनट बल्लेबीजी की है। गौरतलब हो कि इस सीरीज में पुजारा ने 500 से ज्यादा का स्कोर कर लिया है और साथ ही सबसे ज्यादा गेंदों का सामना एक टेस्ट सीरीज में करने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं।

Chitt ke Ishwar, another name for Lord Shiva – Cheteshwar Pujara.

Destroyed Australia’s chances in the series, most number of balls batted by an Indian in a series against Australia. Outstanding 193, memorable knock pic.twitter.com/jEcTWhs7kQ

— Virender Sehwag (@virendersehwag) January 4, 2019