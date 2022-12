Team India Selection for Series vs Sri Lanka: बांग्लादेश दौरे (India Tour of Bangladesh) से लौटने के बाद टीम इंडिया (Team India) 3 जनवरी 2023 से श्रीलंका (Sri Lanka) के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। दोनों के बीच दो मैचों की वनडे सीरीज भी होगी। इसके लिए टीम का चयन अभी तक नहीं हुआ है। टी20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup 2022) के बाद चेतन शर्मा की अगुआई वाली चयन समिति (Chetan Sharma led Selection Committee) बर्खास्त कर दी गई थी। नई चयन समिति का गठन अभी तक नहीं हुआ है।

नई चयन समिति (Team India New Selection Panel) की नियुक्ति में अभी समय लग सकता है, ऐसे में हो सकता है श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए चेतन शर्मा की अगुआई वाली पुरानी चयन समिति (Chetan Sharma led Selection Committee) ही टीम का चयन करे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) के सेकेंड राउंड के मुकाबलों पर चेतन शर्मा की अगुआई वाली समिति को नजर रखने को कहा है।

टीम का चयन कम से कम 25-26 दिसंबर तक होना चाहिए (Team selection should be done by at least 25-26 December)

चेतन शर्मा (Chetan Sharma) और हरविंदर सिंह (Harvinder Singh) दिल्ली में मौजूद रहे, तो वहीं देबाशीष मोहंती (Debasis Mohanty) ने बंगाल-हिमाचल मैच के लिए कोलकाता में थे, जबकि सुनील जोशी (Sunil Joshi) मुंबई-हैदराबाद मैच के लिए मुंबई में। 3 जनवरी से सीरीज की शुरुआत के लिए टीम को कम से कम तीन दिन पहले इकट्ठा करना होगा। पहला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। टीम को 31 दिसंबर तक वहां पहुंचना होगा। इसके लिए टीम चयन कम से कम 25-26 दिसंबर तक होनी चाहिए।

रोहित शर्मा के खेलने पर सस्पेंस (Suspense on Rohit Sharma Selection)

बांग्लादेश (Bangladesh) के खिलाफ तीसरे वनडे में रोहित शर्मा के अंगूठे में चोट लग गई थी। इसके कारण वह बांग्लादेश (Bangladesh) के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। बीसीसीआई (BCCI) उनकी वापसी को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहता, ऐसे में वह श्रीलंका के खिलाफ खेलेंगे या नहीं इसपर सस्पेंस बना हुआ है। उनकी अनुपस्थिति में हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) को कप्तान बनाया जा सकता है।