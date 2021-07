श्रीलंका के खिलाफ तीसरे एकदिवसीय मुकाबले में भारतीय टीम 6 बदलाव के साथ उतरी और पांच खिलाड़ियों को डेब्यू का मौका मिला। इन पांच खिलाड़ियो में से एक नाम था ऐसे खिलाड़ी का जिसके लिए ये साल काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। वो है चेतन सकारिया का। बाएं हाथ के इस युवा गेंदबाज ने इस साल पहले अपने छोटे भाई को खोया और फिर अपने पिता को। लेकिन इसी साल इस खिलाड़ी ने पहले आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स से खेलते हुए डेब्यू किया फिर अब मौका मिला है भारतीय वनडे टीम में खेलने का।

इंडियन प्रीमियर लीग ने भारतीय टीम को कई खिलाड़ी दिए हैं। हर सीजन के बाद कोई न कोई ऐसी प्रतिभा जरूर उभर कर आती है जिसे भारतीय टीम में मौका मिलता है। इस साल वो नाम था चेतन सकारिया का।

बाएं हाथ के इस युवा तेज गेंदबाज ने राजस्‍थान रॉयल्‍स के लिए IPL 2021 खेला और कई पूर्व क्रिकेटरों व क्रिकेट पंडितों को प्रभावित भी किया। सभी ने सौराष्ट्र के इस युवा तेज गेंदबाज की जमकर तारीफ की।

