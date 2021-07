Video: श्रीलंका ने जीता मैच लेकिन चेतन ने जीता सबका दिल, कुछ इस अंदाज़ में लिया अपना दूसरा विकेट

श्रीलंका के खिलाफ खेले गए आखिरी वनडे मुक़ाबले में भारत के लिए पांच खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका मिला। इसमें एक नाम राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज चेतन सकरिया का भी था। इस मैच में सकरिया ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 2 विकेट भी झटके। हालांकि वे इस शानदार प्रदर्शन के बाद भी अपनी टीम को हारने से नहीं बचा पाये।

कोलंबो के आर. प्रेमादासा स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए इस मैच में श्रीलंका ने भारत को 3 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज़ की। मैच भले ही श्रीलंका जीत गया हो लेकिन चेतन ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से फैंस के दिल में जघ बना ली। इस मैच में उन्होंने 8 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट झटके। इस दौरान उनकी इकॉनमी 4.20 की रही। चेतन ने भानुका राजपक्षा और धनंजया डे सिल्वा का विकेट लिया।

चेतन ने भानुका राजपक्षा को कृष्णप्पा गौतम के हाथों कैच आउट कराया। वहीं धनंजया डे सिल्वा को उन्होंने खुद कैच कर आउट किया। चेतन की गेंद धनंजया के बल्ले से लग कर हवा में खड़ी हो गई। मौका देखते ही चेतन ने जोरदार दौड़ लगाई और विकेट कीपर के पास जाकर उन्होंने खुद यह कैच लपक लिया।

