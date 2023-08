Chess World Cup Final: 32 साल के मैग्नस कार्लसन ने जीता खिताब, 18 साल के प्रज्ञानानंदा ने पेश की कड़ी चुनौती

शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के आर प्रज्ञानानंदा का मुकाबला नार्वे के मैग्नस कार्लसन से चल रहा था। दोनों के बीच लगातार दो गेम ड्रॉ रहे, लेकिन टाई ब्रेकर में कार्लसन ने प्रज्ञानानंदा को हरा दिया।

शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के आर प्रज्ञानानंदा नार्वे के मैग्नस कार्लसन से हार गए हैं। फोटो सोर्स- FIDE Screenshot

फिडे शतरंज विश्व कप के खिताबी मुकाबले में भारत के ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन से हार गए हैं। लगातार दो गेम ड्रॉ रहने के बाद गुरुवार को टाइ ब्रेकर में इस मैच का नतीजा निकला। उतार चढाव से भरे इस मुकाबले में 18 वर्षीय प्रज्ञानानंदा ने टाई ब्रेकर में दबाव में आकर पॉइंट गंवा दिए और कार्लसन ने यह मुकाबला 45 चाल के बाद जीत लिया। कार्लसन ने 2021 के बाद जीता विश्व कप नॉर्वे के 32 वर्षीय मैग्नस कार्लसन को खिताब अपने नाम करने के लिए 2 दिन तक कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। प्रज्ञानानंदा के खिलाफ उन्हें जटिल रणनीति तैयार करनी पड़ी, जिसकी बदौलत ही उन्हें जीत हासिल हुई। कार्लसन ने 2021 के बाद पहली बार विश्व कप जीतने में सफलता हासिल की है। सेमीफाइनल में फाबियानो को हराया था प्रज्ञानानंदा और कार्लसन के बीच खिताबी मुकाबला सोमवार को शुरू हुआ था। प्रज्ञानानंदा ने सेमीफाइनल में टाई ब्रेक मुकाबले के जरिए दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाफ फाबियानो करुआना को हराया था। फाइनल में पहले दिन उनका पहला गेम ड्रॉ पर समाप्त हुआ था। उसके बाद मंगलवार को दूसरा गेम कार्लसन ने सफेद मोहरों से खेला, लेकिन दूसरा गेम भी ड्रॉ रहा था। आखिर में टाई ब्रेकर में पहुंचे गेम का नतीजा कार्लसन की जीत के रूप में सामने आया।

