पहले हाफ का खेल समाप्त हो चुका है। फिलहाल गोवा ने मैच में 1-0 से बढ़त बना रखी है।

As we head into the break at the Jawaharlal Nehru Stadium in Chennai, @FCGoaOfficial lead the hosts @ChennaiyinFC, courtesy of a strike from Edu Bedia.#HeroISL #LetsFootball #CHEGOA #FanBannaPadega pic.twitter.com/zIJCkFe3Ed