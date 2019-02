IPL 2019 को लेकर अब पहले दो सप्ताह के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इस घोषणा के साथ ही फैंस के साथ-साथ खिलाड़ियों और फ्रेंचाइजी में भी अजब उत्साह देखने को मिला रहा है जिसका असर सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है। 23 मार्च से शुरू हो रहे इस सबसे लोकप्रिय महामुकाबले का आगाज दो दिग्गज खिलाड़ियों की टीमों की भिड़ंत के साथ होना है। दरअसल आईपीएल के 12वें सीजन का आगाज विराट कोहली की टीम आरसीबी और एमएस धोनी की टीम और डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग के बीच होने वाले मैच से होना है। इस मुकाबले में तो रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा ही लेकिन इससे पहले दोनों टीमें सोशल मीडिया पर एक दूसरे को पटखनी देती नजर आईं।

दरअसल आरसीबी ने इस शेड्यूल के जारी होने के बाद ट्वीट करते हुए लिखा कि- स्‍टार्टर के लिए मसालेदार साउथ इंडियन डर्बी लेकिन हम मीठा सांबर पसंद करते हैं। इसके जवाब में फिर चेन्नई की टीम ने भी जवाब देते हुए कहा कि ‘लेकिन सांबर हमेशा यलो कलर का होता है।’ गौरतलब है कि सीएसके की जर्सी का रंग यलो ही है। वहीं इसके साथ ही किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान के बीच भी ट्वीटर जंग देखने को मिली और दोनों एक दूसरे को मजाकिया अंदाज में चुनौती देते नजर आए। बता दें कि राजस्थान और पंजाब की टीमें 25 मार्च को इस सीजन का आगाज करेंगी।

A spicy south Indian Derby for starters – but we prefer the sweet sambar…

Our VIVO IPL 2019 begins away from Bengaluru on Day 1 #PlayBold

