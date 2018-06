फादर्स डे पर CSK का जीवा को मैसेज, बताया कितने स्पेशल हैं उनके पापा धोनी

महेंद्र सिंह धोनी ने इस साल अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को तीसरी बार खिताब दिलाया। दो साल बाद बैन से लौटी चेन्नई ने पहले ही सीजन में दिखा दिया कि आखिर क्यों वो आईपीएल की सबसे बेस्ट टीम मानी जाती है। फादर्स डे के मौके पर चेन्नई सुपरकिंग्स के आधिकारिक अकाउंट पर धोनी की जीवा के साथ एक तस्वीर शेयर की गई है। इस तस्वीर में धोनी ने जीवा को गोद में उठाया हुआ है। आईपीएल के 11वें सीजन के दौरान जीवा और धोनी की काफी सारी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। चेन्नई सुपरकिंग्स ने इस तस्वीर के जरिए जीवा को बताने की कोशिश की है कि धोनी उनके लिए कितने स्पेशल हैं। इसके अलावा भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी बेटी ग्रेसिया के साथ एक तस्वीर शेयर कर फादर्स डे की शुभकामनाएं दी। रैना ने लिखा, “मेरे हर दिन को रौशन करने के लिए मेरी नन्ही राजकुमारी का शुक्रिया।”

सुरेश रैना के अलावा भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने भी सोशल मीडिया के जरिए फादर्स डे की शुभकामनाएं दीं। धवन ने ट्वीट किया, “पापा मेरे साथ खड़े होने के लिए आपका शुक्रिया। आपने मुझे जो शिष्टाचार और सेवा करना बचपन से सिखाया है, हंसता हूं मन में कि उस वक्त वो चीज कितनी बोरिंग लगती थी, पर वो ही चीज मैं आज अपने बच्चों को सिखाता हूं।” भारत को अगले महीने इंग्लैंड दौरे पर जाना है।

इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है : विराट कोहली (कप्तान), शिखर धवन , रोहित शर्मा , केएल राहुल , श्रेयस अय्यर , सुरेश रैना , एमएस धोनी (विकेटकीपर), दिनेश कार्तिक , युजवेंद्र चहल , कुलदीप यादव , वाशिंग्टन सुंदर , भुवनेश्वर कुमार , जसप्रीत बुमराह , हार्दिक पंड्या , सिद्धार्थ कौल , उमेश यादव।

My day is brightened up by my little princess! Thank you my love #Gracia #fathersday #surprise #afteralongflight#daughters #loveoflife #HappyFathersDay pic.twitter.com/RaS853720H

— Suresh Raina (@ImRaina) June 17, 2018