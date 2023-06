एमएस धोनी की टीम में आया शादी का मौसम, ऋतुराज गायकवाड़ के बाद अब यह खिलाड़ी है दुल्हा बनने को तैयार

तुषार की सगाई में चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर शिवम दुबे भी शामिल हुए थे। उन्होंने इस कपल के साथ तस्वीर शेयर करके बधाई दी।

तुषार देशपांडे ने की स्कूल क्रश से सगाई

Tushar Pandey Engagement: चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इन दिनों शादी और सगाई का मौसम आया हुआ है। कुछ दिन पहले ही टीम के सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने महिला क्रिकेटर उत्कर्षा से शादी की थी। अब टीम के तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे ने भी अपनी गर्लफ्रेंड से सगाई कर ली है। इस खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करके यह जानकारी दी। तुषार ने बचपन की दोस्त से की सगाई तुषार ने अपनी बचपन की दोस्त से सगाई की है। उनकी मंगेतर का नाम नाभा गादमवार है। दोनों स्कूल के समय से एक-दूसरे को जानते हैं। सगाई की तस्वीरें शेयर करते हुए तुषार ने लिखा, ‘यह लड़की स्कूल क्रश से अब मेरी मंगेतर के तौर पर प्रमोट हो गई है। जय बजरंगबली।’ तस्वीरों में नाभा दक्षिण भारतीय परिधान में नजर आईं वहीं तुषार शेरवानी में दिखाई दे रहे थे। दोनों ने लाल गेंद के साथ भी फोटोशूट कराया। पेंटर हैं तुषार की मंगेतर तुषार की मंगेतर पेंटर हैं जो कि हाथों से अलग-अलग चीजों पर तस्वीरें बनाती हैं। उन्होंने पेंटेश पेलेट के नाम से अपना अकाउंट बनाया है जहां उनकी बनाई कई खूबसूरत पेंटिंग्स की तस्वीरें है. नाभा टी शर्ट से लेकर कानों के लिए बनाए जाने वाले इयरिंग पर भी पेंट करती हैं। वह इसी चीज का बिजनेस करती हैं। View this post on Instagram A post shared by Tushar Deshpande (@tushardeshpande96) सगाई में पहुंचे शिवम दुबे तुषार की सगाई में चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर शिवम दुबे भी शामिल हुए थे। उन्होंने इस कपल के साथ तस्वीर शेयर करके बधाई दी। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी कमेंट करके तुषार का अपने शादीशुदा क्लब में स्वागत किया। गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज शिवम मावी ने भी तुषार को बधाई दी। चेन्नई ने देशपांडे को IPL2022 से पहले बीस लाख में खरीदा था. 28 साल के देशपांडे को उस सीजन कुल तीन मैच ही खेलने को मिले। इस साल भी शुरुआत में उन्हें बतौर इंपेक्ट प्लेयर इस्तेमाल किया था लेकिन धीरे-धीरे तुषार टीम का अहम हिस्सा बन गए और टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए।

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram