Youtube vs Tiktok: टिकटॉक (TikTok) पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। हालांकि, सही कारणों से नहीं। भारतीय यूट्यूबर कैरी मिनाती (carryminati) द्वारा इस चीनी ऐप को बैन करने का अभियान चलाने के बाद इसकी रेटिंग महज 5 दिन में ही 4.5 से घटकर 1.2 पर पहुंच गई थी। माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर #bantiktok ट्रेंड किया।

भारत में लॉन्चिंग के बाद से यह पहला मौका था, जब टिकटॉक की रेटिंग इतनी गिरी थी। हालांकि, अब यह फिर 2.9 पर पहुंच गई है। इसकी रेटिंग बढ़ने के पीछे गूगल का हाथ है। दरअसल, गूगल ने प्ले स्टोर से टिकटॉक के 80 लाख से ज्यादा रिव्यू हटा दिए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल टिकटॉक की रेटिंग सुधारने को यूजर्स के रिव्यू डिलीट कर रहा है। इंटरनेट डेटा एनालिस्ट और स्टोरीटेलर नॉबर्ट एल्कीज ने 22 मई को इस संबंध में दो ट्वीट किए थे। इसमें दावा किया गया था कि टिकटॉक की रेटिंग सुधारने के लिए गूगल लगातार रिव्यू को डिलीट कर रहा है।

21 मई को टिकटॉक पर दो करोड़ 80 लाख रिव्यू थे, जो 27 मई को घटकर दो करोड़ के आसपास रह गए 21 मई को टिकटॉक की रेटिंग 1.2 थी। 27 मई को यह रेटिंग 2.9 हो गई है। यानी गूगल ने करीब 80 लाख रिव्यू हटा दिए, जिसके कारण टिकटॉक की रेटिंग में अप्रत्याशित उछाल आ गया और वह 2.9 पर पहुंच गई। हालांकि, पहले टिकटॉक की रेटिंग 4.7 भी रह चुकी है।

ऐसे में कैरी मिनाती के फैंस के मन में यह सवाल उठना लाजिमी है, कि गूगल आखिर टिकटॉक के रिव्यू क्यों डिलीट कर रहा है। विशेषज्ञ इसके पीछे पैसे को भी एक कारण मानते हैं। हाल ही में यूट्यूब ने कैरी मिनाती का एक वीडियो डिलीट कर दिया है। इसके पीछे उसने नियम और शर्तों के उल्लंघन होने की बात कही है।

कैरी मिनाती का वीडियो डिलीट करने पर जब सोशल मीडिया पर बवाल मचा तो आमिर सिद्दीकी के वीडियो को भी डिलीट किया गया। आमिर सिद्दीकी एक टिकटॉक इंफ्लूएंसर हैं। उन्होंने आईजीटीवी पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने यूट्यूब और टिकटॉक के बीच तुलना की थी। उन्होंने कई ऐसे फैक्ट्स बताए जो यूट्यूबर्स और उनके फैंस को पसंद नहीं आए।



आमिर के वीडियो के बाद कैरी मिनाती ने यूट्यूब पर अपना वीडियो जारी किया। वीडियो में उन्होंने आमिर सिद्दीकी को रोस्ट किया। वीडियो को 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा और एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने लाइक किया। उनका यह वीडियो भारत का सबसे ज्यादा लाइक किया जाने वाला वीडियो बन गया। हालांकि, पांच दिन बाद यूट्यूब ने इसे हटा दिया।

Apparently, Google deleted over a million TikTok reviews overnight, that’s why the rating increased from 1.2 to 1.6 stars. pic.twitter.com/pDylX8BwcT

TikTok rating in India:

16 May: 4.5 stars

17 May: 3.8 stars

18 May: 3.2 stars

19 May: 2.0 stars

20 May: 1.3 stars

21 May: 1.2 stars

22 May: 1.6 stars

— Norbert Elekes (@NorbertElekes) May 22, 2020