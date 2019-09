Caribbean Premier League (CPL 2019) में सोमवार सुबह बारबाडोस ट्राइडेंट्स ने सेंट लूसिया जूक्स को 24 रन से हरा दिया। उसने यह जीत अपने गेंदबाज हेडन वॉल्श के दम पर हासिल की। हेडन वॉल्श अमेरिकी क्रिकेट टीम के सदस्य हैं। वे अब तक एक वनडे और 8 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। वैसे उन्होंने अब तक कुल 15 टी20 मैच ही खेले हैं।

बाएं हाथ के इस लेगब्रेक गुगली गेंदबाज ने महज 10 गेंदों पर 3 रन देकर सेंट लूसिया जूक्स के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। कैरेबियन प्रीमियर लीग 2019 (Caribbean Premier League) में किंग्सटन ओवल के मैदान पर भारतीय समयानुसार सोमवार सुबह खेले गए इस मैच में बारबाडोस ट्राइडेंट्स के कप्तान जेसन होल्डर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

बारबाडोस ट्राइडेंट्स ने विकेटकीपर बल्लेबाज जोहानसन चार्ल्स के 36 गेंद पर 47 रन की मदद से 20 ओवर में 6 विकेट पर 141 रन बनाए। चार्ल्स के अलावा शाकिब अल हसन ने 21 गेंद पर 22, पिछले मैच में 15 गेंद पर अर्धशतक जड़ने वाले जेपी डुमिनी ने 19 गेंद पर 13 और जस्टिन ग्रीव्स ने 28 गेंद पर नाबाद 27 रन बनाए। इनके अलावा उसका कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाया। सेंट लूसिया जूक्स की ओर से कृषमर सैनटोकी और हार्डुस विलजोएन ने 2-2 विकेट लिए। फवाद अहमद भी एक विकेट लेने में सफल रहे।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंट लूसिया जूक्स की टीम एक समय 16 ओवर में 5 विकेट पर 113 रन बनाकर जीत की ओर बढ़ रही थी। उसे लक्ष्य हासिल करने के लिए 24 गेंद पर 29 रन चाहिए थे और उसके 5 विकेट गिरना शेष थे। क्रीज पर कप्तान डैरेन सैमी 1 और क्रिस्टोफर बार्नवेल 7 रन बनाकर मौजूद थे। ऐसे समय जेसन होल्डर ने हेडन वॉल्श को गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी। वॉल्श इस मैच में अपना दूसरा स्पेल डाल रहे थे। वे पहले स्पेल में काफी महंगे साबित हुए थे। उन्होंने 2 ओवर में 23 रन दिए थे।

दूसरे स्पेल में वॉल्श ने कहर बरपाया। उन्होंने पहली ही गेंद पर बार्नवेल को जेसन होल्डह के हाथों कैच करा पवेलियन भेज दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने कप्तान सैमी को भी जस्टिन ग्रीव्स के हाथों कैच करा दिया। उनकी जगह कृषमर सैनटोकी ने ली, लेकिन वे भी आयाराम-गयाराम साबित हुए। वॉल्श ने उन्हें डुमिनी के हाथों कैच कराया। ओवर की पांचवीं और छठी गेंद पर सिर्फ एक रन बना। 18वां ओवर हैरी गर्नी ने फेंका। गर्नी ने इस ओवर में एक रन दिया और केसरिक विलियम्स को डुमिनी के हाथों कैच करा दिया।

VIDEO: दक्षिण अफ्रीका के जेपी डुमिनी ने ठोकी CPL की सबसे तेज फिफ्टी, 20 गेंद में जड़े 4 चौके और 7 छक्के

19वें ओवर में वॉल्श के सामने फवाद अहमद थे। वे पहली गेंद पर एक रन लेने में सफल रहे। दूसरी गेंद पर जेवोर रॉयल कोई रन नहीं ले पाए, लेकिन अगली गेंद पर उन्होंने एक रन ले लिया। वॉल्श ने ओवर की चौथी गेंद फवाद अहमद को फेंकी। फवाद ने शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन जेसन होल्डर ने लॉन्ग ऑफ पर उन्हें लपक लिया। इसके साथ ही सेंट लूसिया जूक्स की पारी का अंत हो गया और बारबाडोस ट्राइडेंट्स 24 रन से मैच जीतने में सफल रहा। वॉल्श मैन ऑफ द मैच भी चुने गए।

HOWZAT! There were some amazing wickets from match 26 of CPL 2019. Check them out #CPL19 #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport #BTvSLZ pic.twitter.com/AQq8XM0rta

— CPL T20 (@CPL) September 30, 2019