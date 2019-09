JP Duminy Fastest 50 in T20: दक्षिण अफ्रीका के जीन पॉल डुमिनी ने गुरुवार देर रात इतिहास रच दिया। उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग 2019 (CPL 2019) में 15 गेंद पर अर्धशतक जड़ दिया। वे टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। जेपी डुमिनी टी20 मुकाबलों में सबसे तेज अर्धशतक लगाने के मामले में मार्टिन गप्टिल, यूसुफ पठान और सुनील नरेन के साथ संयुक्त रूप से चौथे नंबर पर पहुंच गए। वे टी20 मुकाबलों में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले दूसरे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हैं। पहले नंबर पर फरहान बेहरदीन हैं। फरहान ने 11 दिसंबर 20016 को ईस्ट लंदन में हुए टाइटंस और वॉरियर्स के मैच में 14 गेंद पर अर्धशतक लगाया था।

JP Duminy with his amazing performance takes the crown for play of the day for match 23 #CPL19 #BTvTKR #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport pic.twitter.com/57ZxQ85lEy

— CPL T20 (@CPL) September 27, 2019