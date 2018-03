ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने बताया- किस वजह से आई डि कॉक और डेविड वॉर्नर में हाथापाई की नौबत

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के उप-कप्तान डेविड वॉर्नर और दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर क्विंटन डि कॉक के बीच हुई बहस का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वॉर्नर और डि कॉक के बीच कहासुनी होती दिख रही है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उसके मन में एक ही सवाल आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ होगा, जिसके कारण दो दिग्गज खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। इस मामले पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने सफाई दी है। मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मिथ ने जानकारी दी कि डि कॉक ने वॉर्नर को लेकर काफी व्यक्तिगत हो गए थे। उन्होंने कहा, ‘डि कॉक काफी व्यक्तिगत हो गए थे और उन्होंने वॉर्नर को उकसाने का काम किया। जहां तक मैं जानता हूं तो हम लोग किसी के व्यक्तिगत मामलों में दखलअंदाजी नहीं करते हैं।’ क्रिकट्रेकर के मुताबिक उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की व्यक्तिगत जिंदगी को लेकर कुछ नहीं कहना चाहिए, जो मजाक किया जाता है वह फील्ड तक ही सीमित रहना चाहिए।

David Warner is no saint but if he is this fired up, very likely that something nasty must have been said by Quinton de Kock. Will be interesting to know the whole story. #SAvAUS pic.twitter.com/uHpT7jUVUO

— Aditya (@forwardshortleg) March 5, 2018