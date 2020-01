टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का कोई जवाब नहीं है। इस गेंदबाज ने कम समय में ही क्रिकेट जगत में अपनी धमक दिखाई है। पूरी दुनिया के बल्लेबाज बुमराह की यार्कर की तारीफ करते नहीं थकते हैं। भारतीय टीम बुमराह के होने से और मजबूत हो जाती है। अपनी धारदार गेंदबाजी के चलते इस गेंदबाज ने पूरी दुनिया में करोड़ों फैंस कमाए हैं। कई ऐसे युवा हैं जिनके लिए बुमराह आदर्श हैं। लेकिन, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले गए तीसरे वनडे मैच में कुछ ऐसा हुआ कि आईसीसी को सफाई देनी पड़ी।

दरअसल, हुआ यूं कि बेंगलुरू के मैदान पर जब भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही थी। उस वक्त एक फैन ने हाथ में एक पोस्ट लिया हुआ था, जिसमें उसने लिखा था कि मैं जसप्रीत बुमराह की तरह गेंदबाजी कर सकता हूं। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इसपर आईसीसी ने जवाब देते हुए लिखा कि इसके लिए हमें वीडियो प्रूफ की जरूरत होगी।

बता दें कि चोट के बाद टीम में वापसी कर रहे जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की और 10 ओवर में केवल 38 रन ही खर्चे। हालांकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला लेकिन उनकी किफायती गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बना। इस मुकाबले की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्मिथ के शतक के दम पर 287 रनों का टारगेट टीम इंडिया के सामने रखा था।

We’d like to see video proof #INDvAUS pic.twitter.com/Ti3s0OgkXx

— ICC (@ICC) January 19, 2020