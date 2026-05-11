आईपीएल 2026 के अब अंतिम 20 मैच बाकी हैं जिसमें से चार प्लेऑफ के मुकाबले होंगे। 24 मई को लीग स्टेज खत्म होगा और फिर 26 मई से प्लेऑफ का आगाज हो जाएगा। 31 मई को टूर्नामेंट का फाइनल होना है। इससे पहले अब पाकिस्तान दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई वनडे टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस टीम में कई मौजूदा आईपीएल टीमों के एक्टिव प्लेयर्स भी शामिल हैं।
हालांकि, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क जैसे बड़े खिलाड़ी टीम में शामिल नहीं हैं। फिर भी कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो मौजूदा आईपीएल टीमों का हिस्सा हैं। इसमें से जोश इंग्लिस, मिचेल मार्श ऐसे खिलाड़ी हैं जो लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा हैं और यह टीम अब प्लेऑफ की रेस से बाहर है। यानी यह खिलाड़ी 24 मई के बाद टीम के साथ जुड़ सकते हैं।
पाकिस्तान दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई वनडे टीम
मिचेल मार्श (कप्तान), एलेक्स कैरी, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमन, मार्नस लाबुशेन, रिले मेरेडिथ, ओलिवर पीक, मैथ्यू रेनशॉ, तनवीर संघा, लियाम स्कॉट, मैट शॉर्ट, बिली स्टैनलेक, एडम जाम्पा।
इन 2 खिलाड़ियों पर फंस सकता है पेंच
आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें अभी भी प्लेऑफ की रेस में बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलिया के इस स्क्वाड में दो ऐसे प्लेयर हैं जो इन दोनों टीमों का हिस्सा हैं। मैट शॉर्ट और कैमरन ग्रीन हैं वह दो खिलाड़ी। अगर केकेआर प्लेऑफ में पहुंची तो ग्रीन को लेकर मामला फंस सकता है। अगर सीएसके भी प्लेऑफ में गई फिर भी सेम केस फंस सकता है। कैमरन ग्रीन इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी भी हैं, जिन्हें 25.20 करोड़ की सबसे बड़ी बोली लगाकर केकेआर ने ऑक्शन में खरीदा था।
RCB, SRH, GT मजबूत, MI-LSG प्लेऑफ की रेस से बाहर, 8 टीमों के बीच जंग; ये है पूरा समीकरण
आईपीएल 2026 के 54 मैचों के बाद प्लेऑफ की जंग रोचक हो गई है। टॉप तीन में मौजूद तीनों टीमों के समान अंक और समान मैच बाकी हैं। यानी नीचे की टीमों के लिए अब दिक्कत बढ़ चुकी है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर