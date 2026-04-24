बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) ने राज्य की सीनियर टीम के कोच लक्ष्मी रतन शुक्ला के उत्तराधिकारी की तलाश की प्रक्रिया शुरू करते हुए पहली बार कोचिंग और सहयोगी स्टाफ के विभिन्न पदों के लिए सार्वजनिक विज्ञापन जारी किया है। सीएबी ने शुक्रवार (24 अप्रैल) को अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर ‘हम नियुक्ति कर रहे हैं… हमारी टीम से जुड़ें’ संदेश के साथ यह विज्ञापन जारी किया, जो अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित चयन प्रक्रिया की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

यह पहल मुख्य रूप से सीनियर टीम के नए मुख्य कोच की नियुक्ति के लिए है। हालांकि, इसमें महिला और आयु वर्ग (अंडर-16, 19 और 23) टीमों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सीएबी ने यह कदम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की चयन प्रक्रिया से प्रेरित होकर उठाया है, जिसमें विज्ञापन जारी करने, आवेदनों की समीक्षा और साक्षात्कार के बाद अंतिम चयन किया जाता है।

ऋद्धिमान साहा को कोच के तौर पर देखा जा रहा था

सीएबी सचिव बाबलू कोले द्वारा जारी नोटिस में पात्रता और जिम्मेदारियों का भी उल्लेख किया गया है। पूर्व भारतीय विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा को पहले सीनियर टीम के संभावित कोच के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन सीएबी ने स्पष्ट किया है कि किसी नाम पर पहले से विचार नहीं किया जा रहा है और सभी नियुक्तियां निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही होंगी।

लक्ष्मी रतन शुक्ला के कार्यकाल में बंगाल प्रदर्शन

सीएबी अध्यक्ष सौरव गांगुली अंतिम चयन में अहम भूमिका निभा सकते हैं, जबकि बोर्ड देशभर से उम्मीदवारों को आकर्षित कर योग्यता आधारित और पारदर्शी चयन सुनिश्चित करना चाहता है। लक्ष्मी रतन शुक्ला ने 2022 में अरुण लाल की जगह सीनियर टीम की कोचिंग संभाली थी। उनके कार्यकाल में बंगाल ने रणजी ट्रॉफी में निरंतर अच्छा प्रदर्शन किया, 2022-23 सत्र में उपविजेता रहा और 2025-26 सत्र में सेमीफाइनल तक पहुंचा।

आईपीएल के बीच दिल्ली-लखनऊ समेत 6 मैदानों को एनजीटी का नोटिस

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने जिन स्टेडियमों को नोटिस जारी किया उनमें अरुण जेटली स्टेडियम, इकाना स्टेडियम, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम और सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल के मैच होते हैं। पूरी खबर पढ़ें।