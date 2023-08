BWF World Championship: लक्ष्य सेन प्री-क्वार्टर फाइनल में, पीवी सिंधु को नोजोमी ओकुहारा ने एक घंटे से भी कम समय में हराकर किया बाहर

लक्ष्य सेन का बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में अगले दौर में सामना थाइलैंड के पांचवें वरीय कुनलावुत वितिदसार्न से हो सकता है।

लक्ष्य सेन। (Photo- BAI Media)

भारत के लक्ष्य सेन ने मंगलवार को कोपेनहेगन में कोरिया के जियोन हियोक जिन के खिलाफ सीधे गेम में जीत के साथ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप (BWF World Championship) के तीसरे दौर (Pre Quarter Final) में जगह बनाई। विश्व चैंपियनशिप 2021 के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन ने दुनिया के 51वें नंबर के कोरियाई खिलाड़ी को एकतरफा मुकाबले में 21-11 21-12 से हराया। हालांकि, पीवी सिंधु को निराशा हाथ लगी। सिंधु महिला एकल के दूसरे दौर में जापान की नोजोमी ओकुहारा से एक घंटे से भी कम समय में 14-21, 14-21 से हार गईं। भारत के 11वें वरीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन का अगले दौर में सामना थाइलैंड के पांचवें वरीय कुनलावुत वितिदसार्न से हो सकता है। लक्ष्य ने इसके साथ ही कोरियाई खिलाड़ी के खिलाफ 2022 में एशिया टीम चैंपियनशिप में मिली हार का बदला भी चुकता कर दिया। मंगलवार से पहले इन दोनों खिलाड़ियों के बीच सिर्फ यही एक मुकाबला खेला गया था, जिसमें लक्ष्य को हार का सामना करना पड़ा था। लक्ष्य ने जियोन हियोक के खिलाफ शुरुआत से ही दबदबा बनाया लक्ष्य ने जियोन हियोक के खिलाफ शुरुआत से ही दबदबा बनाया। उन्होंने रैली के बेहतर प्रदर्शन किया जबकि उनकी गति और शॉट चयन विरोधी खिलाड़ी से बेहतर था। भारतीय खिलाड़ी ने अच्छी शुरुआत करते हुए 5-1 की बढ़त बनाई जिससे उन्होंने ब्रेक तक 11-6 तक पहुंचाया। लक्ष्य ने 18-11 के स्कोर पर लगातार तीन अंक के साथ पहला गेम आसानी से जीत लिया। कोरियाई खिलाड़ी को दूसरे गेम में भी जूझना पड़ा। लक्ष्य ने 4-1 की बढ़त बनाई जिसे ब्रेक तक उन्होंने 11-5 तक पहुंचाया। लक्ष्य ने ब्रेक के बाद भी कोरियाई खिलाड़ी को वापसी का कोई मौका नहीं दिया और आसानी से गेम और मैच जीत लिया। Also Read भारत को शूटिंग में मिला पांचवां ओलंपिक कोटा, अखिल श्योराण ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज मेडल पीवी सिंधु की नोजोमी ओकुहारा से 9वीं हार पीवी सिंधु की यह नोजोमी ओकुहारा से 19 मुकाबले में 9वीं हार थी। दोनों के बीच मंगलवार 3 साल से अधिक समय के बाद आमना सामना हुआ। 2017 में फाइनल में सिंधु को हराकर विश्व खिताब जीतने वाले जापान की स्टार शटलर ओकुहारी चोट की कारण पिछले कुछ वर्षों से संघर्ष कर रही हैं। यह कोपेनहेगन में सिंधु का पहला गेम था क्योंकि उन्हें पहले दौर में बाई मिली थी। विश्व में 36वें नंबर पर खिसक चुकीं ओकुहारा ने अपना शुरुआती दौर का मुकाबला जीती थीं। सिंधु ने उन्हें आखिरी बार 2019 विश्व चैंपियनशिप में हराया था।

