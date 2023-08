BWF World Championship: पूर्व वर्ल्ड चैंपियन को हराकर एचएस प्रणॉय क्वार्टरफाइनल में, लक्ष्य सेन का सफर हुआ खत्म

11वीं वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन का सफर फ्री क्वार्टरफाइनल में ही खत्म हो गया। पिछली बार उन्होंने यहां मेडल जीता था।

एचएस प्रणॉय का शानदार प्रदर्शन जारी

भारत के एच एस प्रणॉय ने पूर्व चैम्पियन सिंगापुर के लो कीन यू को हराकर लगातार तीसरी बार विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया । इस सत्र में मलेशिया मास्टर्स जीतने और ऑस्ट्रेलियाई ओपन में उपविजेता रहने वाले दुनिया के नौवे नंबर के खिलाड़ी प्रणॉय ने 21-18, 15 -21, 21-19 से जीत दर्ज की। अब उनका सामना दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसेन से होगा। एचएस प्रणॉय क्वार्टर फाइनल में पहुंचे दोनों के बीच यह मुकाबला 69 मिनट तक चला। पहले गेम में प्रणॉय ने आसान जीत हासिल की थी लेकिन इसके बाद दूसरे गेम में वह संघर्ष करते नजर आए। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन की यू ने यह गेम 21-15 से जीता। निर्णायक गेम में दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। एक समय पर स्कोर 19-19 पर था। यहां से प्रणॉय ने दबाव में खुद पर संयम रखते हुए दो अंक हासिल किए और क्वार्टरफाइनल में जगह पक्की की। लक्ष्य का सफर हुआ खत्म वहीं दूसरी ओर 11वीं वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन का सफर फ्री क्वार्टरफाइनल में ही खत्म हो गया। उन्हें थाईलैंड के कुनालवुत वितिदसार्न से हार का सामना करना पड़ा। इस वर्ल्ड नंबर तीन खिलाड़ी ने लक्ष्य को 68 मिनट तक चले मुकाबले में 14-21, 21-16,13-21 से मात दी। बड़े अंतर से पहला गेम हारने के बाद लक्ष्य सेन ने दूसरे गेम में वापसी की। हालांकि आखिरी गेम में वह थाईलैंड के खिलाड़ी को चुनौती नहीं दे सके। आखिरी गेम की शुरुआत में दोनों के बीच कड़ी टक्कर थी लेकिन एक समय पर लक्ष्य 9-13 से पिछड़ गए जिसके बाद वह वापसी नहीं कर सके। पीवी सिंधु पहले ही हो गई थीं बाहर पीवी सिंधु अपने खराब फॉर्म के चलते ही चैंपियनशिप से बाहर हो गई। जापान की नोजोमी ओकुहारा ने उन्हें 14-21, 14-21 से हरा दिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनका छठवां पदक जीतने का सपना टूट गया है। सिंधु अब तक इस चैंपियनशिप में पांच मेडल जीत चुकी हैं। सिंधु अपने करियर में पहली बार इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल तक में नहीं पहुंच सकी। वहीं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष युगल के क्वार्टरफाइनल में पहुंचकर पदक से महज एक कदम दूर है। Also Read शूटिंग में राजेश्वरी कुमारी ने भारत को दिलाया 7वां ओलिंपक कोटा, लेकिन पदक जीतने से चूकीं; भारतीय पुरुषों ने जीता कांसा

