Bushfire Cricket Bash: ऑस्ट्रेलिया (Australia) के जंगलों में लगी आग से पीड़ितों की मदद के लिए रविवार यानी 9 फरवरी 2020 को मेलबर्न में बुशफायर क्रिकेट बैश (Bushfire Cricket Bash) में रिकी पोंटिंग इलेवन (Ricky Ponting XI) और एडम गिलक्रिस्ट इलेवन (Adam Gilchrist XI) के बीच 10-10 ओवरों का मुकाबला हुआ। दस-दस ओवरों के हिसाब यह एक हाईस्कोरिंग मैच हुआ। गिलक्रिस्ट इलेवन ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। पोंटिंग इलेवन पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 5 विकेट पर 104 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गिलक्रिस्ट इलेवन की टीम 10 ओवर में 6 विकेट पर 103 रन ही बना पाई। इस मैच की खास बात यह रही कि इसमें 5 बल्लेबाज रिटायर्ड हर्ट (Retired Hurt) आउट हुए।

पोंटिंग इलेवन की ओर से ब्रायन लारा ने 11 गेंद पर ताबड़तोड़ नाबाद 30 रन ठोक डाले। 50 साल के क्रिकेटर लारा ने 3 चौके और 2 छक्के जड़े। उनके अलावा कप्तान पोंटिंग ने 4 चौके की मदद से 14 गेंद पर 26 रन बनाए। ल्यूक हॉज ने 4 गेंद पर 11 रन बनाए। गिलक्रिस्ट इलेवन की ओर से युवराज सिंह, कर्टनी वाल्श और एंड्रयू सायमंड्स ने क्रमशः 10, 20 और 18 रन देकर 1-1 विकेट लिए।

गिलक्रिस्ट इलेवन की ओर से शेन वाटसन ने 2 चौके और 3 छक्के की मदद से 9 गेंद पर 30 रन बनाए। उनके अलावा एंड्रयू सायमंड्स ने 13 गेंद पर 29 रन ठोके। कप्तान एडम गिलक्रिस्ट ने भी 11 गेंद पर 17 रन की पारी खेली। हालांकि, इन तीनों के अलावा उसका कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया। पोंटिंग इलेवन की ओर से ब्रेट ली ने 11 रन देकर 2 विकेट लिए और ल्यूक हॉज ने 8 रन देकर 1 विकेट लिया।

