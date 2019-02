VIDEO: कोहली-बुमराह ने मैच के दौरान रोहित के साथ किया कुछ ऐसा, फिर फैंस ने लगा दी क्लास

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी दो मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच विशाखापट्टनम के डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के बावजूद भारत ऑस्ट्रेलिया से तीन विकेट से हार गया। इस मैच के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस कप्तान विराट कोहली की जमकर आलोचना कर रहे हैं। विराट की आलोचना करने की वजह मैच में मिली हार नहीं है बल्कि एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मैच के दौरान बुमराह रोहित के पास खड़े हैं तभी वहां कोहली आ जाते हैं और बुमराह को रणनीति समझाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर रोहित शर्मा जो अपनी राय देने के लिए वहां मौजूद थे उनसे दोनों खिलाड़ी बात नहीं करते और वापस लौट जाते हैं। इसके बाद रोहित कुछ सेकेंड और वहीं खड़े रहते हैं और फिर आसमान की तरफ देखकर वापस लौट जाते हैं। इस वीडियो में ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा की बात को कोहली और जसप्रीत बुमराह नजरअंदाज कर रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होते ही फैंस ने विराट और बुमराह पर तंज कसना शुरू कर दिए।

एक फैन ने लिखा “ये डिसरिस्पेक्ट हैं पहले आश्विन और अब बुमराह।” वहीं एक ने लिखा ये हमारे उपकप्तान की बेइज़्ज़ती हैं आप उन्हें ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते।”

bruhhhh @imVkohli @Jaspritbumrah93 this is so disrespectful towards our vice captain @ImRo45 , you can’t ignore him like this everytime #INDvAUS pic.twitter.com/kpjTpJ3ttJ

वहीं कुछ यूजर कोहली के बचाव में भी आए। एक यूजर ने लिखा ” ये क्यों वायरल हुआ? इसमें बेइज्जत करने वाली कौन सी बात हैं? कप्तान को फील्डिंग बदलनी थी और बुमराह ने कप्तान की बात मानी। अगर रोहित शांत हैं इसका ये मतलब नहीं कोहली और बुमराह ने उन्हें बेइज्जत किया।”

Why is this viral ? What disrespect is there ! Captain want to set the field and bumrah followed captain direction. RS being silent never mean kohli & bumrah disrespecting him , place Ichudey pedda respect flat pitch hero ki https://t.co/KFEdXavOFt

— Coiner ! (@Prabhas_Fan_Evr) February 25, 2019