बुल्गारिया के सोफिया में बॉक्सिंग मैच के दौरान एक 21 साल के बॉक्सर की मौत। इस बॉक्सर की मौत के बाद मैनेजमेंट पर सवाल खड़े खड़े हो रहे हैं। बॉक्सर की मौत मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हुए। लेकिन मौत के बाद एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ। दरअसल मैच के दौरान जिस बॉक्सर की मौत हुई थी वह ज़िंदा है।

जी हां बोरिस नाम के इस बॉक्सर के मरने की घोषणा हुई तो पता चला कि मरनेवाला अपने भाई के लाइसेंस पर बॉक्सिंग कर रहा था। बॉक्सर की मौत के बाद उनके भाई ने खुलासा किया कि बोरिस साल भर से उनके लाइसेंस पर खेल रहे थे। अपने भाई इस्स के लाइसेंस पर बॉक्सिंग कर रहे बोरिस की मौत के बाद बॉक्सिंग काउंसिल ने इस्स की मौत पर शोक जता दिया था। लेकिन बाद में खुलासा हुआ की इस्स अभी ज़िंदा है और मौत उनके भाई बोरिस की हुई है।

Boxer Isus Velichkov Passes away after his bout with Ardit Murja in Albania. #Boxing @espn #Boxing very sad. https://t.co/ZSuyVKh4Mf @danra

— Richard Spilotro (@RichardSpilotro) September 22, 2019