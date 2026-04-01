वेंकट कृष्णा बी। सीनियर पुरुष टीम का 2025-26 का घरेलू सीजन खराब रहने के बाद तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन (TNCA) ने अगले सीजन से पहले कुछ बड़े बदलाव किए हैं। आगे से बुची बाबू टूर्नामेंट में दूसरे राज्यों की टीमें हिस्सा नहीं ले पाएंगी। किसी भी बाहरी खिलाड़ी को टीएनसीए के फर्स्ट डिवीजन में खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस फैसले से जलज सक्सेना, हर्ष दुबे और मानव सुतार जैसे कई खिलाड़ियों पर असर पड़ सकता है, जिन्हें अच्छी-खासी कमाई के साथ-साथ अलग-अलग परिस्थितियों में खेलने का अनुभव भी नहीं मिलेगा।

टीएनसीए ने फर्स्ट डिवीजन के लिए दो बदलाव किए हैं। आने वाले सीजन के लिए किसी भी कॉर्पोरेट टीम को राज्य से बाहर के खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ने की इजाजत नहीं होगी। श्रीनिवास राज ने कहा, ‘राज्य से बाहर के खिलाड़ियों को ज्यादा मौका मिलता है इसलिए हमने सोचा कि हमारे खिलाड़ी उस मौके का फायदा उठा सकते हैं और सभी मैच चार दिन के होंगे। बदलाव का मकसद यह पक्का करना है कि रणजी ट्रॉफी के लिए हमारी तैयारी ठीक हो। तीन दिन का मैच खेलने से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है, क्योंकि चौथा दिन ही असल में रणजी ट्रॉफी का फैसला करता है।’

बुची बाबू टूर्नामेंट में बाहरी टीमों पर रोक

रणजी ट्रॉफी से पहले सात मैचों में से तेज गेंदबाजों के मुफीद न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। बुची बाबू इनविटेशनल टूर्नामेंट में इस साल कोई दूसरे राज्य की टीम नहीं होगी। टीएनसीए रणजी ट्रॉफी के संभावित खिलाड़ियों को चुनने के लिए अपनी टीमें उतारने की योजना बना रहा है। 2023 में टूर्नामेंट को घरेलू कैलेंडर में वापस लाने के बाद कई बाहरी टीमों को इस टूर्नामेंट में खेलने से फायदा हुआ था। जम्मू और कश्मीर ने इस साल की शुरुआत में रणजी ट्रॉफी जीती थी। वह लगातार टूर्नामेंट में खेला है। इस टूर्नामेंट को एक तरह की तैयारी के तौर पर इस्तेमाल किया है।

मुंबई जैसी टीमें लेती रही हैं हिस्सा

इसी तरह, पश्चिम और उत्तरी हिस्सों में खराब मौसम की वजह से मुंबई, बंगाल और हरियाणा जैसी कई टीमें बुची बाबू टूर्नामेंट में हिस्सा लेती रही हैं। हालांकि, सिर्फ एक जीत और 14 अंक वाले रणजी सीजन के बाद टीएनसीए ने प्री-सीजन विंडो को छोटा करने का फैसला किया है। टीएनसीए अध्यक्ष टीजे श्रीनिवास राज ने कहा, ‘हम चाहते थे कि हमारे खिलाड़ी अच्छी तैयारी करें। इसलिए हमने सोचा कि फर्स्ट डिवीजन का पहला लेग खत्म होने के बाद इंट्रा-स्क्वाड मैच खेलना सबसे अच्छा रहेगा। बेशक, दूसरे राज्य की टीमें खुश नहीं होंगी, लेकिन हमें इसे तमिलनाडु क्रिकेट के सबसे अच्छे हित में लेना होगा। फर्स्ट डिवीजन के 60 खिलाड़ी बुची बाबू में खेलेंगे।’

महिला टीएनपीएल

तमिलनाडु प्रीमियर लीग 18 दिनों में सिर्फ दो जगहों पर होगा और टीएनसीए ने महिला टीएनपीएल के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। अध्यक्ष ने कहा, ‘हमारा प्लान इसे चार टीमों के साथ शुरू करने का है। ग्राउंडवर्क शुरू हो गया है, यह टीएनपीएल के तुरंत बाद होना चाहिए।’

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