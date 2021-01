भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी बीएस चंद्रशेखर को बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 75 साल के बीएस चंद्रशेखर को इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) में रखा गया है। उनकी हालत स्थिर है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, यह जानकारी कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के प्रवक्ता विनय मृत्युंजय ने दी है।

महान भारतीय स्पिनर की पत्नी संध्या चंद्रशेखर ने भी पति के अस्पताल में भर्ती होने की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा, बीएस चंद्रशेखर को बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब उनकी हालत ठीक है। वह मैच देख रहे थे और तभी उन्होंने थकान होने और बोलने में दिक्कत होने की शिकायत की। इसलिए हम उन्हें अस्पताल लेकर आए हैं। वह अब ठीक हैं। उन्हें दो दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी।

बता दें कि बीएस चंद्रशेखर अपने समय के जाने-माने स्पिनर रहे हैं। 1960-1970 के दशक में उनकी फिरकी के आगे सभी नतमस्तक थे। बीएस चंद्रशेखर ने अपने करियर में 58 टेस्ट मैच खेले। इसमें उन्होंने 242 विकेट लिए। उन्होंने करियर में 16 बार पांच विकेट और दो बार टेस्ट मैच में 10 विकेट भी हासिल किए। उन्होंने एक वनडे इंटरनेशनल मैच भी खेला है। उस मैच में उन्होंने 36 रन देकर 3 विकेट झटके थे।

BS Chandrasekhar admitted to a hospital in Bengaluru. He was fine & was watching match when he suddenly complained of fatigue and slurring in speech. So we took him to the hospital. He is fine and will be back home in two days: Sandhya Chandrasekhar, wife of BS Chandrasekhar https://t.co/o46jaoQZLb

— ANI (@ANI) January 18, 2021