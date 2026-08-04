WWE के मेगा इवेंट समरस्लैम 2026 का हाल ही में आयोजन हुआ। ब्रॉक लैसनर ने ओबा फेमी के साथ चले आ रहे अपने लंबे विवाद को खत्म किया। फाइट हारने के बावजूद द बीस्ट ने फेमी को गले लगाया और हाथ उठाते हुए उन्हें भविष्य का स्टार घोषित कर दिया। इसके बाद अगले दिन मंडे नाइट रॉ में फेमी का सेगमेंट हुआ। इस सेगमेंट में लैसनर के रिटायरमेंट का सबसे बड़ा संकेत मिला।

दरअसल रॉ के एपिसोड में 3 अगस्त की रात फेमी ने अपने सेगमेंट में ब्रॉक लैसनर के बारे में बातचीत की। उन्होंने समरस्लैम में ब्रॉक को हराने के बाद उनकी तारीफ करते हुए कहा कि यह टेस्ट था जो लैसनर ले रहे थे। पिछले कई हफ्तों से उन्होंने मेरी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। वह मेरा टेस्ट ले रहे थे कि उन्होंने सही इंसान चुना है या नहीं। मुझे एहसास हो गया कि यह एक टेस्ट था। अब द बीस्ट आराम कर सकते हैं।

इसके बाद कंपनी की तरफ से लैसनर के लिए एक ट्रिब्यूट वीडियो भी दिखाया गया। इस एपिसोड के तुरंत बाद ब्रॉक लैसनर को WWE एल्यूमिनी की लिस्ट में डाल दिया गया। इस लिस्ट में वह रेसलर होते हैं जो पहले कंपनी का हिस्सा रहे और उनका कार्यकाल यादगार रहा। यानी साफतौर पर इस बात का संकेत है कि लैसनर अब शायद दोबारा रिंग में लड़ने नहीं उतरेंगे और उन्हें मेन रोस्टर से हटा दिया गया है।

रोमन रेंस ने दिया भावुक संदेश

ब्रॉक लैसनर के रिटायरमेंट की खबर की पुष्टि तब और ज्यादा हुई जब रोमन रेंस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने भावुक संदेश देते हुए लैसनर का अपने करियर में जो योगदान रहा उसका शुक्रिया अदा किया। वहीं कैप्शन में उन्होंने ब्रॉक लैसनर को टैग करते हुए लिखा, थैंक्यू ब्रॉक लैसनर।

पॉल हेमन के वीडियो से भी मिला संकेत

पॉल हेमन का भी एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में हेमन टीवी पर वह दृश्य देख रहे थे जब लैसनर अपने सारे गीयर रिंग में छोड़कर चले गए थे। यह वाकया था रेसलमेनिया के बाद का। जब ब्रॉक लैसनर ने ओबा फेमी से हारने के बाद अपने सारे गीयर रिंग में छोड़ दिए थे। वह बहुत रोए थे और पॉल हेमन के गले लगते हुए उन्हें सिसकियां भरते देखा गया था। अब हेमन का यह वीडियो देखना और फिर फेमी का उनके पास आकर ब्रॉक को थैंक्यू कहने का मैसेज देना भी लैसनर के रिटायरमेंट का संकेत देता है।

कैस रहा ब्रॉक लैसनर का करियर?

49 वर्षीय ब्रॉक लैसनर सबसे पहली बार 2000 में कंपनी का हिस्सा बने थे। उन्होंने 2004 तक अपना पहला कार्यकाल पूरा किया। फिर वह फुटबॉल टीम से जुड़ गए। 2005 में उन्होंने रेसलिंग शुरू की और अलग कंपनियों के साथ नजर आए। इस दौरान एमएमए में उन्होंने हाथ आजमाया और बाद में UFC का हिस्सा बनें। फिर 2012 में दोबारा उनकी WWE में वापसी हुई। 2020 तक वह कंपनी के साथ रहे और कोविड के दौरान कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया।

2021 में लैसनर की री एंट्री से फैंस को सरप्राइज मिला और वर्तमान तक वह कंपनी के साथ रहे। ब्रॉक एडवर्ड लैसनर एक WWE रेसलर, अमेरिकन फुटबॉलर और एमएमए फाइटर रहे हैं। उनका सुनहरा सफर अब कंपनी के साथ खत्म होता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि ऑफिशियल ऐलान कब होगा। फिलहाल संकेत साफ हैं और एल्यूमिनी लिस्ट में उन्हें जोड़ना यह बता रहा है कि अब वह शायद फिर से टीवी पर या WWE रिंग में नहीं नजर आएंगे।

Brock Lesnar has officially been moved to the WWE alumni section. #WWERAW pic.twitter.com/ToZRFo4l1y — FADE (@FadeAwayMedia) August 4, 2026

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