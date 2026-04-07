WWE में पिछले कुछ हफ्तों से द बीस्ट ब्रॉक लैसनर और ओबा फेमी के बीच लगातार विवाद देखने को मिल रहा है। रेसलमेनिया 42 में भी दोनों की फाइट कंफर्म हो चुकी है। इसी बीच मंडे नाइट रॉ के हालिया एपिसोड में दोनों के बीच एक बार फिर घमासान दिखा लेकिन इस बार इसने भयंकर बवाल का रूप ले लिया। इस दौरान रिंग में कंपनी ऑफिसर ट्रिपल एच, एडम पीयर्स भी थे। दोनों को रोकने के लिए 10 से ज्यादा गार्ड को भी रिंग में आना पड़ा।

क्या हुआ और कैसे शुरू हुआ बवाल?

आपको बताते हैं कि रॉ के नए एपिसोड में लैसनर और फेमी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का सेगमेंट था। इस दौरान कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं हो पाया लेकिन दोनों रेसलर्स के बीच घमासान शुरू हो गया। दरअसल रिंग में ब्रॉक लैसनर, पॉल हेमन, ट्रिपल एच और एडम पीयर्स मौजूद थे। जैसे ही ओबा फेमी की एंट्री होती है, लैसनर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद फेमी भी लैसनर को बाहर रिंग के पिलर पर पटकते हैं। ऐसे में पीयर्स गार्ड को बुलाते दिखते हैं।

कुछ ही देर में लैसनर और फेमी रिंग में उतरते हैं और कॉन्ट्रैक्ट टेबल पर एक दूसरे को पटक कर उसे तोड़ देते हैं। इतने में ही तकरीबन 13-14 गार्ड (तकरीबन 15) रिंग में उतरते हैं और दोनों को रोकने लगते हैं। ट्रिपल एच भी दोनों को रोकने का प्रयास करते हैं। मगर दोनों में से कोई भी गार्ड के वश में नहीं आता है। एक दूसरे को मारने के लिए दोनों रेसलर्स भागते हैं। फिर ट्रिपल एच लेसनर को रिंग के बाहर भेज देते हैं।

ट्रिपल एच के भी मारी कुर्सी

रिंग से बाहर जाने के बाद ब्रॉक लैसनर स्टील स्टेयर्स उठाकर रिंग में फेंकते हैं और इससे एक गार्ड भी घायल हो जाता है। फिर वह रस्सी के नीचे से कुर्सी खींचने लगते हैं और उसी दौरान कुर्सी ट्रिपल एच के पैर में लग जाती है। उसके बाद गुस्से में ट्रिपल एच उस कुर्सी को उठाकर रिंग के बाहर फेंक देते हैं। फिर कुछ गार्ड रिंग के बाहर जाकर लैसनर को रोकने लगते हैं। वहीं रिंग के अंदर ओबा फेमी गार्ड्स को ही अटैक कर देते हैं।

फेमी फिर एक गार्ड को उठाकर फिनिशिंग मूव भी मारते हैं। इस पूरे बवाल का ऑन एयर तो थोड़ा वीडियो है जिसे WWE ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर शेयर किया। उसके बाद ऑफ एयर भी बवाल हुआ था। इसका वीडियो फैंस ने एक्स पर शेयर किया। ऑफ एयर सेगमेंट में भी कई सारे गार्ड दोनों को संभालते दिखे।

WWE WrestleMania: ट्रिपल एच ने 4 बड़े मुकाबलों का किया ऐलान, जॉन सीना की एक्स समेत 17 रेसलर मचाएंगे धूम; देखें सभी मैचों की लिस्ट

WWE WrestleMania 42 के लिए चार और खतरनाक मैचों का ट्रिपल एच ने ऐलान किया है। इसमें वुमेन फैटल 4-वे मैच, इंटरकॉन्टिनेंटल मेंस लैडर मैच समेत दो सिंगल्स मुकाबले शामिल हैं। निकी बेला और उनकी बहन ब्री बेला वापसी को तैयार हैं। जबकि गुंथर और सेथ रॉलिंस भी आपस में भिड़ेंगे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर