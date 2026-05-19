WWE रेसलमेनिया 42 के बाद से ब्रॉक लैसनर के रिटायरमेंट को लेकर अटकलें लग रही थीं। उन्होंने ओबा फेमी से हारने के बाद अपने सभी गीयर्स रिंग में छोड़ दिए थे। वह बेहद भावुक थे और पॉल हेमन के गले लगकर उन्हें रोता देखा गया था। अब द बीस्ट ने एक बार फिर से रिंग में वापसी कर ली है। उन्होंने मंडे नाइट रॉ के हालिया एपिसोड में धमाकेदार वापसी की और ओबा फेमी को बुरी तरह पीटा।

ब्रॉक लैसनर ने रॉ के एपिसोड में ओबा फेमी की एंट्री के दौरान अचानक एंट्री की और पीछे से उनके ऊपर हमला कर लिया। लैसनर ने फेमी को संभलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने एक के बाद एक लगातार चार F-5s मूव फेमी को लगाए और चित कर दिया। इसका वीडियो भी WWE ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया।

Clash In Italy में होगी जंग

इस वाकिये के बाद ओबा फेमी भी चुप नहीं बैठेंगे। पिछले कई रॉ एपिसोड में लगातार वह सभी रेसलर्स को ओपन चैलेंज कर रहे थे। अब ब्रॉक लैसनर ने अपनी एंट्री से सभी को बता दिया है कि वह रिटायर नहीं हुए हैं। अब अटकलें हैं कि 31 मई को होने वाले Clash In Italy में दोनों का मुकाबला देखने को मिल सकता है।

🚨 BROCK LESNAR IS BACK!!!! 🚨



AND JUST HIT OBA FEMI WITH FOUR F-5s!!!! pic.twitter.com/lxmJTicOVO — WWE (@WWE) May 19, 2026

क्या ब्रॉक लैसनर के रिटायरमेंट की बन रही योजना?

इसके अलावा अगस्त में समरस्लैम का भी आयोजन होना है। इस बार यह इवेंट लैसनर के होमटाउन में हो रहा है। ऐसे में इसके बाद लैसनर रिटायर भी हो सकते हैं। इस बात की पूरी योजना बनाए जाने की खबर है कि समरस्लैम में ब्रॉक लैसनर को रिटायर करवाने का प्लान कंपनी बना रही है और इसी कारण इवेंट उनके होमटाउन में आयोजित हो रहा है। इससे पहले एजे स्टाइल्स ने भी अपने होमटाउन में आयोजित एक टूर्नामेंट में रिटायरमेंट लिया था।

WWE SummerSlam 2026: कब होगा आयोजन, ब्रॉक लैसनर की हो सकती है वापसी; क्या ट्रिपल एच बुक करेंगे ये ड्रीम मैच?

फैंस को इंतजार है WWE SummerSlam 2026 का। इस इवेंट में ब्रॉक लैसनर की वापसी की भी उम्मीद है। रोमन रेंस से उनका ड्रीम मैच बुक हो सकता है। फिलहाल ओबा फेमी पर अटैक करके पुराने विवाद को लैसनर ने फिर खड़ा कर दिया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

