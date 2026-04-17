स्कॉटलैंड की शांत वादियों में बसा ‘यूरोप के सबसे ताकतवर इंसान’ ल्यूक स्टॉल्टमैन का आलीशान घर इन दिनों चर्चा में है। यह प्रॉपर्टी 5.25 करोड़ रुपये की कीमत पर बिक्री के लिए रखी गई है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ लग्जरी नहीं, बल्कि स्टार खिलाड़ी की निजी जिंदगी में आया तूफान भी है।

कनाडाई पावरलिफ्टर संग अफेयर के आरोपों और पत्नी कुशी से ब्रेकअप के बाद ल्यूक स्टॉल्टमैन ने स्कॉटिश हाइलैंड्स स्थित आलीशान घर बेच रहे हैं। 4 लाख 20 हजार पाउंड (करीब सवा पांच करोड़ रुपये) की कीमत वाला यह ‘ड्रीम होम’ अब टूटे परिवार और विवादों की कहानी बयां कर रहा है।

स्कॉटलैंड में 22 नवंबर 1984 को जन्में ल्यूक बर्नार्ड स्टॉल्टमैन दो बार (2021 और 2024) यूरोप के सबसे मजबूत आदमी (Europe’s Strongest Man) प्रतियोगिता जीत चुके हैं। वह विश्व के सबसे मजबूत आदमी (World’s Strongest Man) प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं, जिसमें वह 6 बार फाइनल में पहुंचे हैं ।

ल्यूक स्टॉल्टमैन ने 2025 में ब्रिटेन के सबसे मजबूत आदमी (Britain’s Strongest Man) प्रतियोगिता जीती थी। वह स्कॉटलैंड के सबसे मजबूत आदमी (Scotland’s Strongest Man) प्रतियोगिता पांच बार जीत चुके हैं। ल्यूक स्टॉल्टमैन की निजी जिंदगी एक साल पहले तब सुर्खियों में आई थी, जब उनकी पत्नी कुशी ने उन पर एक महिला पावरलिफ्टर के साथ मिलकर धोखा करने का आरोप लगाया था।

स्कॉटिश हाइलैंड्स में इनवरगॉर्डन के पास स्थित ‘ओकलैंड हाउस’ अब बाजार में है। 32 वर्षीय कुशी ने दावा किया कि वह अपने दूसरे बच्चे के लिए प्लान कर ही रहे थे कि तभी 2024 में उन्हें स्टॉल्टमैन की कथित बेवफाई के बारे में पता चला। ल्यूक और कुशी ने 2016 में शादी की थी। कई वर्षों के फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद कुशी ने अपने पहले बच्चे कोआ को जन्म दिया था।

ल्यूक स्टॉल्टमैन ने पिछले साल सितंबर में नई पार्टनर मेलिसा पीकॉक के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था। उस समय उन्होंने दोनों की गले मिलते और मुस्कुराते हुए तस्वीरें पोस्ट की थीं। साथ ही मेलिसा की जिम में उनकी मदद करते हुए भी तस्वीरें शेयर की थीं।

मेलिसा कनाडा की एक ‘स्ट्रॉंगवुमन’ चैंपियन हैं। बताया जाता है कि वह ल्यूक स्टॉल्टमैन के साथ रहने के लिए 6 हजार मील का सफर तय कर उनके घर पहुंची थीं। दोनों ने साथ मिलकर ट्रेनिंग की। इस घटनाक्रम की सूचना स्ट्रॉन्गमैन ने अपने प्रशंसकों को भी दी। उन्होंने कहा, ‘‘आज मेरे साथ एक छोटी-सी हेल्पर है। मेल ट्रेनिंग कर रही है। वह अभी यहीं है। इस तरह का साथ मिलना सच में बहुत अच्छा लगता है।’’

स्टॉल्टमैन की तरह कुशी भी अब जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं। उन्होंने अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। दिल टूटने के दर्द से उबरने के बाद उन्होंने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, ‘‘मैं अब अपनी जिंदगी के सबसे खुशनुमा दौर में हूं।’’ कुशी ने दावा किया कि उन्हें पता चला कि जब उनका नौ महीने का बेटा अस्पताल में बीमार था तब से स्टॉल्टमैन उन्हें धोखा दे रहे थे।

ल्यूक स्टॉल्टमैन का घर अब बिक्री के लिए बाजार में है। Creatorzine की रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘चारों ओर से ग्रामीण परिवेश से घिरे होने के बावजूद यह विशाल घर स्थानीय सुविधाओं से बस थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। घर के अंदर एक लाउंज है, जिसमें ऊंची खिड़कियां और कांच के दरवाजे हैं जो सीधे बगीचे में खुलते हैं। साथ ही एक शानदार दोतरफा लकड़ी जलाने वाला स्टोव भी है, जो लाउंज और उससे सटे डाइनिंग एरिया दोनों के लिए काम करता है। एक बेहद आकर्षक ओपन-प्लान किचन और डाइनिंग एरिया है। ग्राउंड फ्लोर पर एक विशाल बेडरूम है जिसके साथ अटैच्ड बाथरूम भी है।’’

रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘एक बड़ा फिमिली बाथरूम और एक अतिरिक्त शॉवर रूम भी है। ऊपर की मंजिल पर तीन और डबल बेडरूम हैं। इनमें से एक बेडरूम में फ्रेंच दरवाजे हैं जो एक जूलियट बालकनी में खुलते हैं। घर में डबल गैराज, ग्राउंड फ्लोर पर फर्श के नीचे हीटिंग की सुविधा और बाड़ तथा पत्थर की दीवारों से घिरे विशाल बगीचे भी हैं। एक निजी रास्ते पर स्थित यह प्रॉपर्टी एकांत का अनुभव प्रदान करती है, वह भी कनेक्टिविटी से समझौता किये बिना, क्योंकि यहां से शहर तक पहुंचना बहुत आसान है।’’