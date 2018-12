VIDEO: क्रिकेट इतिहास में पहली बार ‘बल्ला उछालकर’ इस तरह हुआ टॉस

बिग बैश लीग 2018-19 का पहला मैच ब्रिस्बेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले की शुरुआत में कुछ ऐसा देखने को मिला, जो क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ। दरअसल इस मैच में टॉस सिक्के से नहीं बल्कि बल्ले से किया गया। क्रिस लिन (ब्रिस्बेन) और कॉलिन इंग्राम (एडिलेड), इन दोनों कप्तानों के सामने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने बल्ला उछाला और क्रिकेट इतिहास में इस तरीके से पहला टॉस कॉलिन इंग्राम ने जीत पहले फील्डिंग का फैसला लिया।

बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए ब्रिस्बेन ने 19.4 ओवर में 146 रन बनाए। टीम की शुरुआत खराब रही और ब्रैंडन मैक्कलम महज 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके बाद मैक्स ब्रायंट (22) और कप्तान क्रिस लिन (33) के बीच 46 रन की साझेदारी हुई, जिसने टीम को संभाला। इनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए जोए बर्नस (20) और जिम्मी पीयर्सन (24) ने कुछ हद तक संभलकर खेला, लेकिन दूसरे छोर पर कोई भी उनका साथ नहीं दे सका।

.@StrikersBBL win the bat flip and will bowl first #BBL08 pic.twitter.com/9MiFftCtNY

— KFC Big Bash League (@BBL) December 19, 2018