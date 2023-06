पहलवान कुछ भी कर लें, WFI अध्यक्ष बनेगा वही जिस पर होगा बृजभूषण शरण सिंह का हाथ! समझिए चुनाव का पूरा गणित

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव 6 जुलाई को होने वाले हैं। बृजभूषण सिंह और उनके परिवार के सदस्य चुनाव में खड़े नहीं होंगे।

भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (फोटो- पीटीआई)

