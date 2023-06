Wrestlers News: आओ हमारे सामने हम सच बताएंगे, बबीता फोगाट का साक्षी मलिक को जवाब; दीपेंद्र हुड्डा पर भी साधा निशाना

ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक और पहलवान और भाजपा नेता बबीता फोगाट आमने-सामने हैं। इसकी शुरुआत पिछले हफ्ते साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान के एक वीडियो से हुई।

बबीता फोगाट, संगीता और विनेश फोगाट की बहन हैं

ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक और पहलवान और भाजपा नेता बबीता फोगाट आमने-सामने हैं। दोनों ट्विटर पर एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। इसकी शुरुआत पिछले हफ्ते साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान के एक वीडियो से हुई। इसमें दावा किया गया था कि भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन की इजाजत भाजपा के दो नेताओं ने ली थी। उन्होंने कहा था कि तीरथ राणा और बबीता फोगाट ने पुलिस से धरने की मंजूरी ली थी। बबीता फोगाट ने इसके बाद लंबी-चौड़ी पोस्ट लिखकर साक्षी को जवाब दिया था और उन्हें कांग्रेस की कठपुतली बताया था। इसके बाद साक्षी ने पलटवार करते हुए कहा कि वीडियो में तीरथ राणा और बबीता फोगाट पर तंज कसा गया था। इसके जवाब में अब बबीता फोगाट ने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने साक्षी से सवाल किया है कि वह पहलवानों की बात कर रही हैं या कांग्रेस की प्रवक्ता बनकर जवाब दे रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा है। बबीता फोगाट ने वीडियो ट्वीट किया बबीता फोगाट ने मंगलवार रात को 3 मिनट 45 सेकेंड का वीडियो ट्वीट किया। साथ ही शेर लिखकर साक्षी मलिक पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, ” झूठा है झूठ बात ये बोलेगा आईना। आओ हमारे सामने हम सच बताएंगे। मैं किसी पर तंज कसने मैं विश्वास नहीं करती, मुझे गुरूर है खुद पर मैं झूठ के दांव नहीं चलती!”

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram