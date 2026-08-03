भारतीय कुश्ती के इतिहास के सबसे चर्चित और विवादित मामलों में से एक आखिरकार अपने कानूनी मुकाम पर पहुंच गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीन अगस्त 2026 को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह तथा WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को छह महिला पहलवानों की ओर से दायर यौन उत्पीड़न के मामले में बरी कर दिया।

करीब साढ़े तीन साल तक चले इस विवाद ने सिर्फ भारतीय कुश्ती को ही नहीं, बल्कि देश की राजनीति, खेल प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया। ओलंपियन विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के नेतृत्व में हुए आंदोलन ने देशभर का ध्यान अपनी ओर खींचा। आइए जानते हैं कि यह पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ और आखिर अदालत तक कैसे पहुंचा।

जनवरी 2023: जंतर-मंतर से शुरू हुआ आंदोलन

18 जनवरी 2023 को ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना शुरू किया।

विनेश फोगाट , साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत कई पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न, डराने-धमकाने, मनमानी और पद के दुरुपयोग के आरोप लगाए।

, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत कई पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न, डराने-धमकाने, मनमानी और पद के दुरुपयोग के आरोप लगाए। पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह की तत्काल गिरफ्तारी, WFI अध्यक्ष पद से हटाने और महासंघ की कार्यकारिणी को भंग करने की मांग की। यह मामला देखते ही देखते राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया।

खेल मंत्रालय ने जांच समिति गठित की

पहलवानों और तत्कालीन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच बातचीत के बाद 23 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने छह बार की वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय निगरानी समिति (Oversight Committee) गठित की।

समिति को आरोपों की जांच और भारतीय कुश्ती महासंघ के कामकाज की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई। सरकारी आश्वासन के बाद पहलवानों ने अपना आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया।

रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद पहलवानों ने आरोप लगाया कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

अप्रैल 2023: फिर धरना शुरू, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

अप्रैल 2023 में छह वयस्क महिला पहलवानों ने दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस की ओर से तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं करने पर पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की जानकारी दी।

दो FIR, POCSO केस से बढ़ा विवाद

28 अप्रैल 2023 को दिल्ली पुलिस ने दो एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज कीं।

पहली एफआईआर छह वयस्क महिला पहलवानों की शिकायत पर यौन उत्पीड़न, महिला की मर्यादा भंग करने, पीछा करने (स्टॉकिंग) और आपराधिक धमकी जैसी धाराओं में दर्ज हुई।

दूसरी एफआईआर एक नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पॉक्सो (POCSO) कानून के तहत दर्ज की गई।

इसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया क्योंकि पॉक्सो कानून के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है।

चरम पर पहुंचा आंदोलन

28 मई 2023 को पहलवान नए संसद भवन की ओर मार्च निकालने निकले, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया।

ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को पुलिस द्वारा घसीटते हुए ले जाने की तस्वीरें देश और दुनिया में चर्चा का विषय बनीं।

इसके बाद पहलवान हरिद्वार पहुंचे और गंगा में अपने पदक प्रवाहित करने का ऐलान किया।

किसान नेता नरेश टिकैत के हस्तक्षेप और केंद्र सरकार से बातचीत के बाद यह फैसला टल गया और आंदोलन स्थगित कर दिया गया।

दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने छह महिला पहलवानों के मामले में अदालत में चार्जशीट दाखिल की।

चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न, महिला की मर्यादा भंग करने और स्टॉकिंग से जुड़े आरोप लगाए गए।

पर यौन उत्पीड़न, महिला की मर्यादा भंग करने और स्टॉकिंग से जुड़े आरोप लगाए गए। नाबालिग पहलवान वाले पॉक्सो मामले में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि जांच में अभियोजन चलाने लायक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले और शिकायत वापस ले ली गई।

मुकदमे की सुनवाई शुरू

जुलाई 2023 में अदालत ने चार्जशीट का संज्ञान लिया।

मई 2024 में बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आरोप तय किए गए। दोनों ने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का सामना करने का फैसला किया।

मई 2026 तक अभियोजन पक्ष ने 32 गवाहों के बयान दर्ज कराए। जून 2026 में आरोपियों के बयान दर्ज हुए और दो जुलाई 2026 को अंतिम बहस पूरी हो गई।

मई 2025 में बंद हुआ POCSO मामला

दिल्ली की अदालत ने मई 2025 में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की।

इसके साथ ही नाबालिग पहलवान से जुड़े पॉक्सो मामले का कानूनी अंत हो गया।

विनेश फोगाट का खुलासा

2026 की शुरुआत में ओलंपियन विनेश फोगाट ने सार्वजनिक रूप से बताया कि वह इस मामले की छह शिकायतकर्ताओं में शामिल थीं।

विनेश फोगाट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के कारण पहले अपनी पहचान उजागर नहीं की थी।

विनेश फोगाट ने यह भी आरोप लगाया कि बृजभूषण शरण सिंह आधिकारिक पद पर न होने के बावजूद WFI के कामकाज पर प्रभाव बनाए हुए हैं।

03 अगस्त 2026: अदालत ने किया बरी

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 03-08-2026 को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को 6 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया।

फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, ‘‘मैंने पहले दिन ही कहा था कि अगर आरोप सही साबित हुए तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। आज मैं बरी हो गया हूं।’’

भारतीय कुश्ती पर गहरा असर

इस पूरे विवाद ने भारतीय कुश्ती की तस्वीर बदल दी। कई महीनों तक WFI का कामकाज प्रभावित रहा, खेल मंत्रालय को बार-बार हस्तक्षेप करना पड़ा और अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संस्थाओं की भी नजर इस विवाद पर रही।

इस आंदोलन ने खिलाड़ियों की सुरक्षा, खेल संघों में जवाबदेही और यौन उत्पीड़न के मामलों पर व्यापक बहस को जन्म दिया। छह महिला पहलवानों से जुड़े इस मामले में अब कानूनी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसका सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रह सकता है।

बृजभूषण शरण सिंह के यौन शोषण के मामले में बरी होने के बाद विनेश फोगाट की प्रतिक्रिया आई है। विनेश फोगाट ने कहा कि पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने सरकार पर बृजभूषण को बचाने का आरोप भी लगाया। (पूरे बयान जानने के लिए क्लिक करें)



