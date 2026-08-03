भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों से बरी कर दिया गया है। सोमवार 3 अगस्त 2026 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें तीन साल से ज्यादा पुराने इस मामले में आरोप मुक्त कर दिया गया है। इस फैसले के बाद उन्होंने पहली प्रतिक्रिया भी दे दी है। उन्होंने इस बात को दोहराया है कि यह एक साजिश और शड्यंत्र था।
बृजभूषण ने कोर्ट के इस फैसले के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिस दिन यह आरोप लगे थे उस दिन मैंने कहा था कि यह एक साजिश और शड्यंत्र है। अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया जाएगा तो मैं खुद फांसी पर लटक जाउंगा। आज मेरी बात सही साबित हुई है और मुझे व विनोद तोमर जी को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है।
हमेशा कमजोरों के लिए लड़े…
बृजभूषण सिंह ने कहा,”लगभग तीन साल के बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद जी को बरी किया। मैं 15-16 साल की उम्र से ही संघर्ष देख रहा हूं। मैं हमेशा जो कमजोर हैं, जिनका हक मारा जाता है, उनके पक्ष में खड़ा होता रहा हूं। मैं अपने आप को जानता हूं, मैं सामने वाले को नहीं जानता उसके दिल में क्या है। मैं अपनी बात पर था और मुझे पूरा विश्वास था मेरे साथ न्याय होगा और न्याय हुआ। मैंने कभी अपने आप को अपराधी महसूस ही नहीं किया।”
उन्होंने आगे कहा,”हम जो जूनियर खिलाड़ी थे, जिनका हक मारा जा रहा था, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। मुझे प्रसन्नता है कि उस लड़ाई में भी हमारी ही जीत हुई। मुझे भरोसा है कि जो लड़ाई लड़कर हम निकले हैं, उन जूनियर खिलाड़ियों को न्याय मिला है और वह आने वाले समय में हमारी रेसलिंग का परचम पूरी दुनिया में फहराएंगे।”
अंत में उन्होंने कहा,”नाम किसी का लेने की आवश्यक्ता नहीं है। पहलवानों के साथ-साथ आज बड़ी-बड़ी पार्टियां आप देख रहे हैं। जंतर मंतर पर कौन नहीं था। प्रियंका गांधी थीं, आम आदमी पार्टी खाने-पीने का इंतजाम कर रही थी। मेरी फांस की मांग हो रही थी, मुझे जिंदा जलाने की बात कही जा रही थी। आज वही सब लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखें।”
बेटे करण भूषण सिंह ने भी दी प्रतिक्रिया
बृजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा,”मैं न्यायपालिका को धन्यवाद कहना चाहूंगा। यह सच्चाई की जीत है, युवा पहलवानों की जीत है। जो इस सच्चाई में हमारे साथ रहे उनका धन्यवाद कहना चाहूंगा। एक समय मेरे पिता जी को फांसी देने, जला देने की मांग की जा रही थी। सारी पार्टियां एकसाथ आकर बोल रही थीं, आज आकर वह बोलेंगी, कि आपके साथ जो हुआ गलत हुआ। उसका भुगतान क्या वह करेंगी?”
महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह बरी, क्या था पूरा मामला
महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों से जुड़े मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर