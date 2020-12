बिग बैश लीग (Big Bash League) 2020-21 के 13वें मुकाबले में एडिलेड स्ट्राइकर्स ने ब्रिसबेन हीट को 2 रन से हरा दिया। ब्रिसबेन हीट को आखिरी ओवर में जीत के लिए 12 रन बनाने थे, लेकिन वह 10 रन ही पाई। ब्रिसबेट हीट के ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर जिमी पियरसन का 25 गेंद में ठोका गया पचासा बेकार हो गया। पियरसन ने 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 36 गेंद में नाबाद 69 रन बनाए। हालांकि, वह आखिरी 4 गेंद में 4 रन ही बना पाए।

ब्रिसबेन हीट ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। एडिलेड स्ट्राइकर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 150 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ब्रिसबेन हीट 20 ओवर में 9 विकेट पर 148 रन ही बना पाई। ब्रिसबेन हीट ने एक समय 13.2 ओवर में सिर्फ 68 रन पर 8 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद ब्रिसबेन हीट के कप्तान और विकेटकीपर जिमी पियरसन ने अफगानिस्तानी गेंदबाज मुजीब उर रहमान के साथ मिलकर 9वें विकेट के लिए 60 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की। बिग बैश लीग के 10 साल के इतिहास में नौवें विकेट के लिए इससे पहले इतने रन की साझेदारी नहीं हुई थी।

मुजीब उर रहमान 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर 10 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौटे। उन्हें कप्तान पीटर सिडल ने बोल्ड किया। उनकी जगह आए बेन लॉफलिन 8 गेंद में 6 रन बनाकर नाबाद रहे। ब्रिसबेन हीट की तीन मैचों में यह लगातार तीसरी हार है। वह पॉइंट टेबल में लास्ट पर है। एडिलेड स्ट्राइकर्स के 4 मैच में 9 अंक हैं। उसकी यह दूसरी जीत है।

ब्रिसबेन हीट गलत अंपयारिंग का भी शिकार हुई। इसकी मार उसके मध्यक्रम के बल्लेबाज टॉम कूपर पर पड़ी। टॉम कूपर 22 रन के स्कोर पर इंग्लैंड के डैनी ब्रिग्स की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुए। हालांकि, वह अंपायर के फैसले से सहमत नहीं थे, लेकिन बिग बैश लीग में डीआरएस का नियम लागू नहीं है। इस कारण उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। हालांकि, टीवी रिप्ले में साफ दिख रहा था कि गेंद पहले उनके बल्ले पर लगी थी, उसके बाद पैड पर लगी थी। संभव है यदि वह क्रीज पर रहते तो फैसला ब्रिसबेन हीट के पक्ष में जा सकता था।

Tom Cooper gets a howler!

Is it time the BBL started having DRS?#BBL10pic.twitter.com/dtTWN24UbB

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) December 23, 2020