VIDEO: विकेटों के बीच कैसे दौड़ते हैं धोनी, बताते-बताते फिसल गए ब्रेट ली, हंस पड़े अनिल कुंबले

कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम करने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी को विकेटों के बीच में तेज दौड़ने के लिए भी जाना जाता है। धोनी कई बार अपनी फास्ट रनिंग के दम पर आउट होते-होते बचे हैं और कई रन भी बटोरे हैं। उन्हें विकेटों के बीच तेज दौड़ने के लिए मास्टर भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ब्रेट ली भी इस बात को स्वीकार करते हैं। यहां तक की ब्रेट ली ने हाल ही में धोनी के दौड़ने की स्टाइल कॉपी करके भी दिखाई।

दरअसल, द डगआउट कार्यक्रम में बैठे क्रिकेट के विशेषज्ञ धोनी के विकेटों के बीच दौड़ने के तरीके पर बात कर रहे थे, इस दौरान ली ने पूर्व भारतीय कप्तान के स्टाइल की कॉपी करके सबको दिखाई। जैसे ही ली ने धोनी को कॉपी करते हुए विकेटों के बीच दौड़ लगाई, वह फिसल कर गिर पड़े। ली के गिरने के साथ ही वहां बैठे भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर अनिल कुंबले जमकर हंसने लगे। यह वीडियो स्टार स्पोर्ट्स ने अपने ट्विटर पर डाला है। स्टार स्पोर्ट्स ने लिखा, ‘एमएस धोनी विकेटों के बीच दौड़ लगाने के मास्टर हैं और यहां ब्रेट ली ने डेमो दिखाया कि किस तरह से धोनी दौड़ते हैं।’

MS Dhoni is the master of running between the wickets and here’s @BrettLee_58 giving a demo of how he does it right! Catch all such in-depth analysis from the #SelectDugout only on Star Sports Select and stay ahead of the game. pic.twitter.com/kj31sUDtyq

— Star Sports (@StarSportsIndia) May 25, 2018