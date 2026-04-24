मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर शुक्रवार (24 अप्रैल) को 53 साल के हो गए। दुनिया के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए 18 साल पुरानी घटना के लिए माफी मांगी। ब्रेट ली ने इंस्टाग्राम पर 2008 में कॉमनवेल्थ सीरीज के बेस्ट ऑफ थ्री फाइनल्स के पहले मैच की फोटो शेयर की। यह मैच सिडनी में खेला गया था।

तेंदुलकर ने इस मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा था और भारत को जीत दिलाई थी। तेंदुलकर जब 98 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे तब ब्रेट ली ने उन्हें बीमर फेंका था। गेंद तेंदुलकर के बाएं कंधे पर लगी थी। ली ने इस खतरनाक गेंद के बाद तेंदुलकर से हालचाल लिया था। दोनों ने हाथ मिलाया था। इससे विवाद पैदा होने से बच गया था। अब ब्रेट ली ने 2026 में इंस्टाग्राम पोस्ट करके सचिन तेंदुलकर जन्मदिन की बधाई दी और इस बीमर के लिए माफी मांगी।

जन्मदिन मुबारक हो, लिटिल मास्टर

ब्रेट ली ने अपने पोस्ट में लिखा, ‘क्रिकेटर होते हैं, महान खिलाड़ी होते हैं… और फिर सचिन तेंदुलकर हैं। उस इंसान को जन्मदिन की बधाई जिसने सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला, बल्कि उसे जिया भी। उनकी कला दर्शनीय थी। एक दिग्गज, एक सज्जन और एक सच्चा दोस्त। आज आपका जन्मदिन है तो मैं आपको उपहार में स्लॉट में हाफ वॉली देता हूं। सचिन आगे बढ़ो। आपको पता है कि इसके साथ क्या करना है। आपको हमेशा पता था। जन्मदिन मुबारक हो, लिटिल मास्टर।’

ब्रेट ली ने बीमर के लिए माफी मांगी

ब्रेट ली ने बीमर के लिए माफी मांगते हुए कहा, ‘दोस्त इसके लिए माफी चाहता हूं।’ ब्रेट ली ने इस इंस्टाग्राम पोस्ट पर सचिन तेंदुलकर को उनकी गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए वीडियो शेयर की है। एक फोटो बीमर के बाद दोनों के हाथ मिलाने की है। एक अन्य फोटो 2004 सिडनी टेस्ट की है, जिसमें तेंदुलकर ने 241 रनों की पारी खेली थी। इस फोटो में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज तेंदुलकर बधाई देता दिख रहा है।

सचिन तेंदुलकर कैसे बने 100 करोड़ की डील वाले पहले क्रिकेटर?

मार्क मस्कारेन्हास से जुड़ने से पहले सचिन तेंदुलकर का सबसे बड़ा विज्ञापन करार सालाना लगभग 16 लाख रुपये का था। मार्क मस्कारेन्हास ने उनके साथ पांच साल के लिए 25 करोड़ रुपये का करार किया। साल 2001 में सचिन तेंदुलकर के साथ 100 करोड़ रुपये का करार किया। पूरी खबर पढ़ें।