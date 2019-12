ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इसका दूसरा मुकाबला मेलबर्न के मैदान पर हो रहा है, जहां मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने अपना जलवा बिखेरा है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धार देखकर हर कोई हैरान दिख रहा है। वहीं, इस मैच की कमेंट्री कर रहे पूर्व दिग्गज कप्तान रिकी पोंटिंग और ब्रेंडन मैक्कलम ने तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। इसी बीच दोनों को आईपीएल की याद आ गई। हाल ही में जिसकी नीलामी में पैट कमिंस ने धमाल मचाया था।

बता दें कि पोंटिंग-ब्रेंडन मैक्कलम का भी आईपीएल से खास कनेक्शन है। पोंटिंग दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े हैं तो वहीं, ब्रेंडन मैक्कलम केकेआर के साथ हैं। इस टेस्ट मैच में आईपीएल की बात का कारण पैट कमिंस ही थे। वह खतरनाक गेंदबाजी करते दिख रहे थे। तब मैक्कलम को याद आई कि आखिर कैसे कमिंस को करीब 15 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है।

.@Bazmccullum: If Cummins bowled like this a week ago, he might have got $4.1 million.@RickyPonting: Not from my team, I couldn’t afford him! You still had plenty in the bank.

McCullum: It’s the only time ever that I manage to beat you when it comes to that Punter!

