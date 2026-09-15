जिम्बाब्वे के अनुभवी खिलाड़ी ब्रेंडन टेलर ने पुरुषों वनडे क्रिकेट में सबसे लंबे करियर के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। टेलर ने मंगलवार (15 सितंबर) को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में जिम्बाब्वे के लिए मैदान पर उतरते ही यह उपलब्धि हासिल की। इससे उनका इंटरनेशनल वनडे करियर 2004 में उनके डेब्यू के बाद से 22 साल और 146 दिन का हो गया।

सचिन तेंदुलकर का वनडे करियर 1989 से 2012 के बीच 22 साल और 91 दिन तक चला। टेलर ने 2025 में इंटरनेशनल लेवल पर वापसी की थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा लगाए गए साढ़े तीन साल के बैन के बाद वापसी करने से पहले उन्होंने 2021 में इंटरनेशनल क्रिकेट से दूरी बना ली थी।

फ्लावर का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब टेलर

जिम्बाब्वे के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में शामिल टेलर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले 205 पारियों में 6704 रन बनाए है। वह एंडी फ्लावर के 208 पारियों में 6786 रन के रिकॉर्ड के करीब हैं। टेलर ने तीनों फॉर्मेट में जिम्बाब्वे की कप्तानी की है। उन्होंने 2015 के वनडे वर्ल्ड कप में टीम के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान दो सेंचुरी लगाईं, जिसमें एक शतक भारत के खिलाफ भी था।

कोलपैक डील

टेलर के इंटरनेशनल सफर में कई बड़े मोड़ आए हैं। टेलर ने 2015 में जिम्बाब्वे के वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दिया था और नॉटिंघमशायर के साथ तीन साल का कोलपैक डील साइन किया था। बाद में इंग्लिश काउंटी के साथ अपना करार खत्म करने के बाद वह जिम्बाब्वे सेटअप में वापस आ गए।

टेलर का विस्फोटक खुलासा

2021 में टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। बाद में उन्होंने बताया कि 2019 में कुछ लोगों ने उनसे संपर्क करके उन्हें मैच फिक्स करने की कोशिश की थी। टेलर ने बताया कि उन्हें कोकीन ऑफर किया गया था और बाद में ब्लैकमेल किया गया,जिसके बाद इसकी जांच शुरू हुई।

टेलर पर साढ़े तीन साल का सस्पेंशन

आईसीसी को घटना की रिपोर्ट करने में देरी के कारण टेलर पर साढ़े तीन साल का सस्पेंशन लगाया गया। टेलर कोचिंग में करियर बनाने के बारे में सोच रहे थे। जिम्बाब्वे क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर गिवमोर माकोनी ने उन्हें 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लक्ष्यों के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटने के लिए मना लिया।

ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे को दिया 295 का लक्ष्य

जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट पर 294 रन बनाए। मैट रेनशॉ ने 94 गेंद पर 109 और कूपर कोनोली ने 46 गेंद पर 51 रन बनाए। जिम्बाब्वे के लिए न्यूमैन न्यामहुरी ने 5 विकेट झटके। पूरी खबर पढ़ें।